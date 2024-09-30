山陀兒颱風構成威脅！高市府秘書長郭添貴視察前鎮漁港防颱情形

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府秘書長郭添貴(右3)，由海洋局局長黃登福(左3)陪同，視察小港臨海新村漁港防颱整備情形。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府秘書長郭添貴於今(30)日，由高雄市政府海洋局局長黃登福陪同，到前鎮漁港及小港臨海新村漁港視察有關防颱整備情形。中央氣象署於今(30)天清晨2時30分發布中度颱風－山陀兒陸上颱風警報，高雄市政府秘書長郭添貴，由海洋局局長黃登福陪同，視察前鎮及小港臨海新村漁港內漁船纜繩加固，並關心外籍漁工安置等防颱整備工作情形。高雄市政府秘書長郭添貴在視察防颱整備工作後，指示海洋局除了漁船纜繩加固外，也應加強港區排水溝清淤、漁船機具、物料綑綁固定等防颱整備措施，隨時保持排水路暢通，以避免港區發生淹水災情，此外，颱風過境後，應迅速展開港區搶災復原工作，以提供方便、妥善的漁業作業環境。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，依據中央氣象署最新預報指出，山陀兒颱風逐步逼近，暴風圈已進入台灣南方陸地，對台灣南部及東南部將構成威脅，高雄市已劃入陸上警戒區，船隻准進不准出，籲請漁友隨時密切掌握颱風動態，並積極進行防颱整備，該局再次呼籲，民眾切勿於颱風來襲期間，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險。