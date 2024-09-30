日職／這就是職棒的現實！讀賣巨人央聯奪冠　一口氣釋出8名球員

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日本職棒賽季進入尾聲，中央聯盟日前由讀賣巨人隊奪冠，這是巨人隊睽違4年再度稱霸，不過巨人軍上次要拿下日本大賽冠軍，已經是12年前的事，讀賣巨人要如何重振聲威，就看監督阿部慎之助的功力，日本職棒通常會有兩次「戰力外時期」，通常都在賽季尾聲開始，這次讀賣巨人釋出球員中，菊田拡和是2019年巨人隊選秀會第三指名好手，主司內野，2023年在一軍出賽6場，本季沒有在一軍出賽，因此沒有機會證明自己。石田隼都從名校東大相模高校畢業後，2021年選秀會第四指名被巨人隊選中，代木大和畢業於明徳義塾高校，跟石田都是同一年度被選入，但是是第六順位，石田沒有一軍出賽經驗，代木則是2023年在一軍出賽過13場。日職今天也有不少傳聞，橫濱DeNA灣星隊，考慮不跟大田泰示續約，西武獅隊也有不少球迷希望他轉隊，而他曾待過巨人、火腿、橫濱DeNA，打擊仍是他的特色。