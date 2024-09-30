日職／這就是職棒的現實！讀賣巨人央聯奪冠　一口氣釋出8名球員

日本職棒賽季進入尾聲，中央聯盟日前由讀賣巨人隊奪冠，這是巨人隊睽違4年再度稱霸，不過巨人軍上次要拿下日本大賽冠軍，已經是12年前的事，讀賣巨人要如何重振聲威，就看監督阿部慎之助的功力，而巨人隊也在今（30）日宣布戰力外名單，以菊田拡和為首，小沼健太、笠島尚樹、川嵜陽仁、前田研輝、加藤廉、岡本大翔等都不再續約，石田隼都、代木大和成為自由球員，而在今天，養樂多隊也一口氣開除7位球員，其中最出名的為嘉彌真新也，他曾在軟銀等隊待過，經驗豐富。
職棒的現實 球員市場飽和沒頭路
日本職棒通常會有兩次「戰力外時期」，通常都在賽季尾聲開始，主要是當二軍賽事結束，球隊的行政人員就會被通知，球員若發現自己不在秋訓名單，或是無法參與「鳳凰聯盟賽事」，也就可能已經被「戰力外」。而一直到高潮系列賽開始的10月11日為止，第二次戰力外期間為高潮系列賽結束隔天開始到日本大結束後隔一天為止。
這次讀賣巨人釋出球員中，菊田拡和是2019年巨人隊選秀會第三指名好手，主司內野，2023年在一軍出賽6場，本季沒有在一軍出賽，因此沒有機會證明自己。
石田隼都從名校東大相模高校畢業後，2021年選秀會第四指名被巨人隊選中，代木大和畢業於明徳義塾高校，跟石田都是同一年度被選入，但是是第六順位，石田沒有一軍出賽經驗，代木則是2023年在一軍出賽過13場。
養樂多隊今天也無獨有偶釋出戰力外名單，包括嘉弥真新也投手（34）、尾仲祐哉投手（29）、三ツ俣大樹内野手（32）、近藤弘樹投手（29）、嘉手苅浩太投手（21）、下慎之介投手（22）、木須菲利浦捕手（25）。
日職今天也有不少傳聞，橫濱DeNA灣星隊，考慮不跟大田泰示續約，西武獅隊也有不少球迷希望他轉隊，而他曾待過巨人、火腿、橫濱DeNA，打擊仍是他的特色。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本職棒通常會有兩次「戰力外時期」，通常都在賽季尾聲開始，主要是當二軍賽事結束，球隊的行政人員就會被通知，球員若發現自己不在秋訓名單，或是無法參與「鳳凰聯盟賽事」，也就可能已經被「戰力外」。而一直到高潮系列賽開始的10月11日為止，第二次戰力外期間為高潮系列賽結束隔天開始到日本大結束後隔一天為止。
這次讀賣巨人釋出球員中，菊田拡和是2019年巨人隊選秀會第三指名好手，主司內野，2023年在一軍出賽6場，本季沒有在一軍出賽，因此沒有機會證明自己。
石田隼都從名校東大相模高校畢業後，2021年選秀會第四指名被巨人隊選中，代木大和畢業於明徳義塾高校，跟石田都是同一年度被選入，但是是第六順位，石田沒有一軍出賽經驗，代木則是2023年在一軍出賽過13場。
養樂多隊今天也無獨有偶釋出戰力外名單，包括嘉弥真新也投手（34）、尾仲祐哉投手（29）、三ツ俣大樹内野手（32）、近藤弘樹投手（29）、嘉手苅浩太投手（21）、下慎之介投手（22）、木須菲利浦捕手（25）。
日職今天也有不少傳聞，橫濱DeNA灣星隊，考慮不跟大田泰示續約，西武獅隊也有不少球迷希望他轉隊，而他曾待過巨人、火腿、橫濱DeNA，打擊仍是他的特色。