真主黨高層頻遇襲！BBC：以色列成功重挫伊朗、真主黨

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以色列近期在中東區域火力全開，尤其對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與高層領導人進行了多次打擊，造成該組織重大損失，其中領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在空襲喪生，震撼阿拉伯世界，更加劇中東局勢的緊張。《BBC》分析指出，區域衝突未來是否擴大，有很大部分取決於真主黨、伊朗及以色列的下一步。《BBC》分析指出，納斯拉勒的死亡對真主黨的影響非常深遠。作為領導該組織超過30年的核心人物，他的死亡標誌著真主黨領導層的嚴重瓦解，駐美中東安全分析師巴沙（Mohammed al-Basha）就指出，真主黨短期內恐為此不穩定，且改變政治和軍事策略。但分析當中也提到，若因此期望真主黨突然妥協絕對會是錯誤期待，因為真主黨誓言要繼續戰鬥，且該組織仍有數千名最近在敘利亞戰鬥的老兵，他們正尋求復仇，這意味著該組織短時間內不會輕易妥協。接著要看的是真主黨背後支持者伊朗的態度，在真主黨領袖納斯拉勒遇襲死亡後，伊朗立刻將最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）送往安全地點防範暗殺行動重演，顯示了伊朗對於以色列的暗殺行動相當謹慎，儘管伊朗目前並未做出明顯報復行動，但接連針對領導層攻擊的空襲事件也讓伊朗內部強硬派考慮進一步應對措施，或可能透過中東區域盟友發動攻擊。至於以色列，《BBC》則稱其展現出的「強硬態度」屢次無視國際社會的停火呼籲，並且態度堅決的強調會持續打擊真主黨，直到完全消除其威脅為止，這意味以色列軍方不排除未來展開地面行動的可能性，且加強在邊境的軍事準備，為進一步衝突做好了準備。