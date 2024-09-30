想靠華為取代輝達？中企「字節跳動」買10萬晶片　欲開發新AI模型

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TikTok母公司「字節跳動」近期傳出考慮使用華為晶片開發一套新的人工智慧（AI）語言模型，這被認為是中國企業對美國限制輝達（Nvidia）等先進AI晶片出口措施的回應，消息人士告訴《路透社》字節跳動預期會轉向利用華為的昇騰（Ascend）910B晶片來訓練AI大型語言模型。根據《路透社》報導，三名知情人士透露，TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）計劃使用華為晶片來訓練新一代人工智慧模型，這是為了因應美國自2022年以來限制輝達等先進AI晶片的出口，迫使字節跳動轉向中國自家晶片供應商，並加快自研技術的進程。知情人士透露，華為的昇騰910B晶片成為字節跳動下一步在AI競賽中的核心技術之一，該晶片將用於訓練大型語言模型，雖然仍無法確定最新AI模型是否會全部依賴華為晶片，但華為晶片已被用於較低計算需求的AI推理任務，例如預訓練模型進行預測。不過想要訓練AI模型往往需要更高效能的晶片，像輝達的高階圖形處理器（GPU）就是此類任務的首選，字節跳動本身就是輝達專為中國市場推出的H20晶片的最大買家之一，消息人士稱字節跳動今年訂購了10萬顆昇騰910B晶片，但到今年7月僅收到不到3萬顆，供應速度明顯不足，這嚴重影響了對新模型的時間安排。對此，TikTok發言人休斯（Michael Hughes）則否認了字節跳動正在研發新AI模型的說法，聲稱公司並沒有開發新的AI模型。