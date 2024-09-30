納豆腦出血復工後「只剩1節目」收入銳減　呆陪女友依依燒聲賣貨

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲納豆在2022年初因為腦中風住院，演藝工作全面停工。（圖／中天提供）

▲納豆（左）和女友依依（右）一起直播賣貨，依依喊到聲音都啞了。（圖／依依 IG）

藝人納豆在2022年1月因為腦出血中風全面停工，住院開刀後返家休養一年多，今年初宣布回歸《全員請上車》、《食尚玩家》等外景節目。據傳納豆停工期間都靠有女友依依賺錢養家，即便如今納豆已經復工，但說話節奏和體力都不如以往，導致工作項目銳減，因此依依除了照顧他的生活起居以外，兩人也一起直播賣貨，依依喊到喉嚨都啞了，賣力的模樣讓網友們備感心疼，納豆則在一旁接不太上話，只有被女友cue到才會講幾句。根據《鏡週刊》報導，納豆過去全盛時期工作滿檔，手上同時握有4、5個節目和大型主持活動以外，還有電影、戲劇要拍，目前手上卻只剩下1個《食尚玩家》主持，讓他的收入急遽下滑。不過因為派對、夜生活的部分倒是減少了許多開支，好友阿KEN就曾透露，納豆生病期間，交際玩樂的費用可能就少花了幾百萬。女友依依為了照顧納豆，計畫的電商事業延後1年才正式開賣，然而業績平平，為了衝業績，兩人上周一起在購物網站的平台開直播，吸引2千多人觀看，依依全程講話沒停過，然而納豆在一旁常常接不上話，都要依依cue他才會回應幾句，依依又因為病毒感染的關係喉嚨都啞了，但依然賣力叫賣。根據相關友人透露，納豆一直都想把依依娶回家，已經在策劃今年內一定要求婚，依依也說過自己非常嚮往結婚生子，甚至放話要生3胎。經紀人則對此回應目前納豆身體並無大礙，一直都在配合醫生的囑咐，依依也會督促他運動等等，身體比之前好很多。至於求婚的部分，經紀人表示沒有聽說，但有好消息的話一定會和大家分享。