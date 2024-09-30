民生用電凍漲、工業漲12.5%！商總許舒博：重視經濟更要互民生

我是廣告 請繼續往下閱讀

10月電價出爐，民生用電凍漲，工業用電調漲12.5%，電價每度4.29元。商總理事長許舒博今（30）日稍早表示，要重視經濟，更要互民生，因內銷產業有轉嫁消費價格的疑慮，所以做出凍漲的決議，呼籲這些店家，既然已替其爭取電價凍漲，故不要找理由調高物價造成通膨。電價費率審議會今日召開，決定10月電價結果。經濟部次長連錦漳會後召開記者會說明，此次電價審議會決議，其中，民生電價凍漲，工業電價調漲12.5%，工業電價每度4.29元。為照顧民生、穩定物價，小商店累進電價各級距不調整，民生內需產業如食品（含加工及零售）、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲。產業以用電衰退5%以上且產值/銷售額衰退15%以上者凍漲，用電衰退5%以上且產值/銷售額衰退未達15%者，及用電衰退未達5%且產值/銷售額衰退15%以上者，減半調幅為7%，以緩和電價調整對產業影響。對此，作為電價審議委員會成員之一的許舒博表示，要重視經濟，更要互民生，至於外界關注的工業用電，他說明，此次的工業調漲結果決定主要照顧過去半年沒有發展、沒有獲利，或是衰退的行業，最後委員會成功達成共識。工業用電調漲，民眾仍擔心轉嫁至消費價格，許舒博回應，由於大部分行業皆為外銷的，故不會轉嫁給消費者，內銷有轉嫁疑慮，所以委員會決定，凍漲可能牽涉到的內銷行業。此次調整恐影響整體物價0.16個百分點，但許舒博認為，既然已替餐飲小商店、超市超商、量販店、傳統市場爭取凍漲電價，故呼籲這些店家，不要找理由調高物價造成通膨。