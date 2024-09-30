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別想致富了！唐綺陽揭「這3星座」未來3個月沒財運　還幫人背黑鍋

記者楊穎軒／綜合報導

▲唐綺陽公布未來3個月沒有偏財運的星座排行。（圖／記者陳明中攝影）
▲唐綺陽公布未來3個月沒有偏財運的星座排行。（圖／記者陳明中攝影）
星座專家唐綺陽近日公布未來3個月沒有偏財運的星座排行，第一至三名分別為獅子座、天秤座、雙魚座，她特別提醒獅子座被他人影響，不僅財運不佳，還有可能幫別人背黑鍋，必須審慎管理財務。

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▲唐綺陽《都市懼集》滿手血「不動40分鐘」，網紅蛇丸直播出意外 竟真吃「恐怖手指」。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲唐綺陽星座分析精準，被譽為「國師」。（圖／CATCHPLAY+提供）
唐綺陽在IG分享「未來三個月無緣意外之財排行」，第三名為雙魚座，因為雙魚座未來3個月得到意外之財的機會少，所以不適合買彩券、投資等，只能乖乖走正財路線，靠自己努力，建議將時間和金錢投入在務實的累積這方面，「你們適合走長遠的路線，把重點放在穩定和深思熟慮的財務計畫上吧！」

第二名是天秤座，目前不是天秤作收穫的時機，現在是為之前錯誤的決策買單，或為未來收穫投資的時候，因此處於收入空窗期，「雖然表面上可能還是有不錯的聲量或被外界看好，但實質上有名無實，財務上會感覺比較困窘。」

意外之財運勢最低迷的為獅子座，主要原因來自於另一半、合夥人或身邊的朋友影響，例如幫別人背黑鍋、相信錯人、被借錢、投資卡在尷尬期等，「建議在這段期間要謹慎管理財務，不要輕易替他人擔保或投入不熟悉的投資，以免造成不必要的損失。」


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