拜登批准對台5.67億美元軍援　中國：「以武助獨」必將引火燒身

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即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）授權一筆為台灣提供高達5.67億美元的相關國防物資與軍援計畫，從白宮30日公布的備忘錄顯示，這是華府援台迄今最大一筆支出。中國外交部今（30）對此則重申美國執意「以武助獨」，必將引火燒身，自食惡果。這是美國迄今為止，此類援助計畫中最大的一筆，美媒《國防新聞》（Defense News）引述美國官員透露，該筆費用金額多達5.67億美元（折合新台幣約179億元），將為台灣提供包含訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知（multi-domain awareness）、無人機等軍事經費。對此，中國外交部發言人林劍30日在例行記者會就表示，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八·一七公報，他還稱「台獨」是死路一條，美國執意「以武助獨」，必將引火燒身，自食惡果。林劍指，「中方批評美方實際上是為賴清德和民進黨當局頑固推行『台獨』、挑釁一個中國原則撐腰打氣，林劍指，這再次證明當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是『台獨』勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。」他敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣，「美國不論向台灣提供多少武器，都絲毫動搖不了我們反對『台獨』，捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」