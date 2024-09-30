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宋慧喬陪「媽媽朴志雅」走最後一程！《黑暗榮耀》反派3人也現身

記者陳雅蘭／綜合報導

▲宋慧喬第一時間致意《黑暗榮耀》裡的媽媽朴志雅。（圖／Netflix）
▲宋慧喬第一時間致意《黑暗榮耀》裡的媽媽朴志雅。（圖／Netflix）
韓星朴志雅因為在《黑暗榮耀》飾演宋慧喬的媽媽成名，今（30）日卻因腦梗塞過世，享年52歲。《黑暗榮耀》的演員群宋慧喬、朴成勳、鄭星一、金赫拉、金建宇已送花圈、親自弔唁的方式哀悼，他們也都將陪伴朴志雅走最後一程，

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▲朴志雅在《黑暗榮耀》飾演宋慧喬的媽媽「鄭美熙」，瘋狂演技讓觀眾留下深刻印象。（圖／Netflix）
▲朴志雅在《黑暗榮耀》飾演宋慧喬的媽媽「鄭美熙」，瘋狂演技讓觀眾留下深刻印象。（圖／Netflix）
朴志雅在於2002年以電影《海岸線》出道，並在電影《奇談》與《鬼病院：靈異直播》中分別飾演朝子母親的鬼魂和院長鬼魂，展現強烈的存在感。她也活躍於電視劇，除了《神的測驗4》、《傲骨賢妻》、《Doctors》、《奇怪的搭檔》、《客：The Guest》、《大力女子姜南順》等作品，在《黑暗榮耀》飾演宋慧喬的媽媽「鄭美熙」讓人印象深刻，雖然戲份不多，但她憑藉「瘋狂演技」使觀眾更加理解文同珢（宋慧喬 飾）的家庭背景，存在感極高。

朴志雅今天韓國時間凌晨2點50分因腦梗塞辭世，享年52歲。消息一出，宋慧喬立即送上花圈悼念，鄭星一跟「反派3人幫」朴成勳、金赫拉、金建宇則前往靈堂弔唁，編劇金銀淑跟車珠英、廉惠蘭因為有工作，是否出席目前不得而知，但根據報導指出，演員們將陪伴朴志雅走完最後一程。

朴志雅的靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館2號廳，10月1日上午10時出殯。

▲▼劇中，宋慧喬（上）監控鄭星一跟林智妍（中）吵架過程。（圖／Netflix Korea 넷플릭스 코리아 YouTube）
▲▼鄭星一（上圖右，下起）、朴成勳、金赫拉、金建宇都已前往朴志雅的靈堂致意。（圖／Netflix、金赫拉IG）
▲▼朴成焄擺脫《黑暗榮耀》的反派形象（上），在《陌生人》中飾演暖男派出所所長。（圖／愛奇藝國際站、Netflix）
 
▲金赫拉（左）因為在《黑暗榮耀》裡霸凌宋慧喬，演技受到關注，豈料現實生活中的她，也是霸凌慣犯。（圖／金赫拉IG、Netflix）
 
▲《黑暗榮耀 第二季》中，金建宇飾演的孫慏梧生死之謎揭曉。（圖／Netflix）
 

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