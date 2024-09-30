工業電價漲12.5%！工總：恐吃掉產業利潤　籲政府別輕易放棄核能

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電價費率審議會於今（30）日召開，最終決議工業用電調漲12.5%，對此，工總理事林才翔受訪表示，工總不反對電價調漲，但疫情剛過、最低工資起漲等零零總總的因素再加上電價調漲，恐吃掉產業利潤，未來台電電力價格會愈來愈高，呼籲政府多加思考能源配比，不要輕易放棄核能。10月電價出爐，民生用電凍漲，工業用電調漲12.5%，電價每度4.29元。這是經濟部3年來第4次調升工業電價，預計53萬產業用戶受影響，工總理事林才翔表示，工總在台灣代表159個產業工會，這次的會議中，主席與委員皆有納入意見，下修漲幅，然而，工總曾多次表態，不反對電價調漲，但不希望在此時此刻，疫情剛過，產業正在退冰當中，且最低工資起漲、碳費仍在討論之際上漲電價。他指出，上述零零總總的因素，恐吃掉產業利潤，產生負擔，鄰近國家日本、韓國都沒有放棄核電，核電是最乾淨，且價格便宜的電力來源，許多學者都在反映未來台電的電力價格會愈來愈高。產業同仁很關心何時調薪，國家、公司也在面對開源節流課題，故國家需多加思考能源配比，什麼是穩定且有競爭力的電，呼籲政府不要輕易放棄核能，研究讓核能有可繼續運轉的法源依據。