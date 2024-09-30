傳賴清德飆罵將官　李勝峰：只能靠擺譜來過日子

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近來總統賴清德遭爆在將官晉升典禮上，飆罵將官未起立敬禮。對此，前立委李勝峰認為，賴清德政治聲望不足、執政能力不行，因此只能靠擺架子來過日子。針對賴清德被曝在將官晉升典禮動怒一事，李勝峰今（30）日在政論節目《新聞大白話》中表示，心理學上講得很清楚，自卑跟自大是一體兩面，常常展現自大的人內心有極大的自卑。李認為，面對將官沒起立敬禮的這些場面，只要稍微有點能力的人，一下子就能擺平了。李勝峰表示，從這件小事中可以看出，自總統民選以來氣勢最差的就是賴清德，不僅政治聲望不足，執政能力也不行。李指出，許多民眾甚至不知道現在各部會首長的名字，人民與執政團隊無法連結。由此可見，決定命運的執政團隊，跟整個社會是脫節的。李勝峰也批評，賴清德的行政能力一蹋糊塗。李舉例，針對7位大法官10月底將卸任，賴清德提名的新任大法官人選遭在野黨狠批酬庸一事，李認為大法官任命有問題應該找黨團溝通，去找立法院長韓國瑜是錯誤觀念。綜上所述，李勝峰認為，賴清德政治聲望不足、執政能力不行，最後只能靠擺譜來過日子。