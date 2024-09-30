工業電價調漲12.5%　台電估計對今年CPI影響0.03%

我是廣告 請繼續往下閱讀

電價費率審議會今（30）日召開，決議民生電價凍漲，工業電價調漲12.5%，工業電價每度從3.81漲至4.29元；台電尚未算出平均電價漲幅。至於對消費者物價指數（CPI），台電估因為僅剩下今年2.5個月，約影響0.03%。經濟部次長連錦漳表示，這次電價審議會召開時間較晚，電價將會在10月16日再調整。經濟部表示，目前台電公司每賣1度電就虧損0.4元，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電。電價審議會為了決議照顧民生及穩定物價及兼顧產業競爭力，仍舊採「民生用電凍漲、工業用電調漲」，工業用電平均調漲12.5%，調價後產業用電均價為每度從3.81元漲至4.29元；連錦漳補充，如此調漲仍舊比韓國2024年的每度4.65元還低。至於攸關物價的電價，包含住宅、小商店、攤販集中市場、量販店、超商及超市，以及本該屬於工業用電的食品廠一律凍漲。值得一提，旅宿業、百貨公司等雖然屬於服務業，但仍比照工業調漲電價。另外，這次電價審議會也有考慮產業復甦情形進行調幅，產業以用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退15%以上者凍漲；用電衰退5%以上，或產值、銷售額衰退15%以上者，減半調幅為7%，以緩和電價調整對產業影響。對於哪些產業受益，連錦漳表示尚未精算，但提到像是運輸業中的汽車及自行車業應都有機會入列。這次調漲過後，對於消費者物價指數（CPI）有多大影響？台電發言人蔡志孟表示，民生此次未調整，對於家戶支出沒有改變，間接全年影響CPI約0.151%，因為今年剩下約2.5個月，所以全年影響約0.03%。至於這次調漲對於台電有多大挹注，蔡志孟表示，因為只剩下2.5個月，所以對台電今年財務可增加約150億元。目前國際燃料價格，相當於2021年同期水準，也就是俄烏戰爭前水準，為何台電仍出現虧損？台電總經理王耀庭說明，2021年平均燃煤價格約每公噸110美元，目前燃煤價格約每噸130美元至150美元間震盪，燃氣價格也有類似趨勢，認為整體燃料價格仍比俄烏戰爭前還高。