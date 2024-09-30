漲電價影響台電2000億撥補預算？經濟部：尊重立法院

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院本會期審查行政院撥補台電的1000億元，以及明年度編列的1000億元撥補款，合計2000億元。媒體詢問，假如立院通過撥補款，經濟部是否可能再召開臨時會調整電價時，經濟部次長連錦漳表示，會中有委員提到立法院審議撥補款，而這筆預算已到立院，「我們尊重立法院的決議。」立院藍白聯手退回中央政府總預算，其中就包括台電2000億元撥補款。對於這次同時審查電價及千億撥補款，部分立委揚言「漲電價就不通過撥補」、「通過撥補就不該漲電價」，也讓這次電價審議會難度直線攀升。國民黨立委賴士葆更指，立法院不給台電千億元預算就要漲電價，被形容像是不給糖吃就搗蛋的情緒勒索。對於委員會中有沒有進一步討論如果取得撥補款項，要重新開會。連錦漳則說會中沒有討論，強調電價審議會是討論台電財務結構來試算電價，而因為民生電價並未調整，那麼台電預計要負擔約800億、900億元。既然10月已經調漲電價，預計全年可挹注740億元，那麼明年是否還需要調漲電價，那台電是否還需要2000億元撥補？連錦漳強調，民生凍漲所吸收的800億、900億元虧損與立法院撥補預算並不相同，尊重立法院如何審議預算，但這部分會投入民生用電虧損。台電總經理王耀庭補充，2022年至2024年，民生用電所造成的累積虧損就達2300億元，平均每年虧約800億元。今年民生用電同樣未調漲，維持每度2.77元，仍會出現虧損，所以還是需要政府來挹注，「所以我們很期望，立法院在這方面能夠協助台電。」另外，王耀庭則提到，產業用電也在2022年到2024年，虧損約4,000多億元。