「享」字爭議！享牛駁侵權大動作推有「享」優惠

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▲享牛大動作推出「有FOOD同享 好牛分享」滿月慶活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.30）

壹起飛集團全新餐飲品牌「享牛台灣溫體牛火鍋」插旗六合商圈，甫開幕就已成為高雄超夯美食地標！但日前卻接獲享溫馨發存證信函要求更改店名，指控享牛的「享」字涉嫌抄襲品牌概念，易使公眾混肴。壹起飛集團聲明反駁，並在諮詢律師之後，確認沒有侵權之虞。享牛也順勢大動作推出「有FOOD同享 好牛分享」滿月慶活動。壹起飛餐飲集團餐飲部執行長黃柏勛強調，「享牛台灣溫體牛火鍋」高雄中華店的商業登記為「壹起飛涮牛肉事業有限公司」，兩家公司並無任何關係。且以「享」字開頭的餐飲品牌也不少，除了享牛，還有王品集團的享鴨、高雄的享食火鍋等，對民眾來說不難辨識，享牛不會為此而更改店名。律師陳佳煒也指出，於我國餐飲事業實務上，以「享」字為基礎發想、設計企業品牌識別文字之情形，所在多有，目前並無人得就「享」字保有獨占之商標或識別權利。此次爭議之二組企業品牌識別文字，無論從外觀、觀念及讀音為整體觀察，均無相同近似之情形，亦無致相關消費者存有混淆誤認之虞。因此，享牛台灣溫體牛火鍋品牌或壹起飛涮牛肉事業有限公司，並無侵害第三人權利之情事。對此，享溫馨總經理李奇霖對回應，「享牛」開幕後，很多消費者以為是享溫馨開的新品牌，還打來訂位，造成不少困擾，加上享溫馨即將興櫃，擔心市場誤會是同體系，經專業建議才發出存證信函藉此釐清，後續不會再採取法律行動。黃柏勛表示，秉持著產業「共享」、「共好」的初衷，同時感謝消費者支持，即日起特別推出「有FOOD同享、好牛分享」滿月慶酬賓大回饋活動。凡身分證名字、公司行號名稱、住家地址、 日常消費發票，只要有「享」字；或是分享「享牛」粉專文章 (打卡、按讚+分享)，到享牛消費即贈送價值450元的「台灣牛拼盤」一份，超值活動即日起至10月13日止。