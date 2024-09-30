電價調漲旅宿業恐撐不住　賴正鎰呼籲政府恢復核電

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經濟部今（30）日公佈電價費率審議會最終決議，民生電價凍漲，工業電價平均漲12.5%。對此，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，這次電價的上漲恐讓相關旅宿業撐不住，呼籲政府應該全面思考能源政策，恢復核電。賴正鎰指出，工業用電價三年漲了四次，累計調幅將高達68％，不僅是對工業用戶的重大挑戰，也必然對服務業、觀光業及相關行業產生連帶影響。尤其是高耗能的飯店業，經營成本持續增加，恐對價格政策及消費者需求造成負面影響，進一步抑制國內旅遊市場的成長。賴正鎰呼籲政府應該全面思考能源政策，逐年捨棄發電成本高的燃煤及天然氣，恢復使用核能發電，比如說核一及核二，核三繼續使用，並考慮讓核四恢復使用，將占比42.2％的燃煤降到20％，而核能發電能占比增加到30％，這樣才能真正穩定供電及有便宜乾淨的電源。賴正鎰也強調，國內經濟正處於復甦關鍵期，應盡量減少對企業的負面影響，助市場回溫。他呼籲政府在電價調整的同時，能考量對特定產業的補貼或優惠政策，協助觀光、飯店等服務業度過難關，以促進國旅發展，推動經濟持續成長。