台股大跌近600點！金管會提4點聲明　將密切關注國際金融市場變化

台股上市公司市值衝破70兆！證交所曝3策略壯大台灣資本市場價值

記者鄭妤安／台北報導

▲證交所董座林修銘表示，台股近期市值突破70兆，外資投資仍維持高水準。（圖／NOWnews資料照）
▲證交所董座林修銘表示，台股近期市值突破70兆，外資投資仍維持高水準。（圖／NOWnews資料照）
台灣證交所今（30）日舉行「壯大台灣資本市場高峰會」，證交所董座林修銘表示，台股近期市值突破70兆，外資投資仍維持高水準，占總市值的4成以上，未來將持續從提升企業價值、引領產業發展、增進企業曝光等3大策略著手，吸引資金挹注，推升台灣資本市場價值。

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林修銘於「壯大台灣資本市場高峰會」會前受訪表示，ICT佔整體上市櫃公司市值約60％，實質上反映到產業供應鏈不可輕易替代的實力，台股近期市值平均約70兆元，居全球第12大市值股市，成交量則位居第9名，顯示台灣資本市場在國際的競爭力，同時吸引更多外資。目前外資投資台股占市值43%，維持高水準，具有相當程度的底氣，有利於在ICT產業的穩固基礎下，發展新興戰略產業。

台灣證券交易所以主板、創新版「雙引擎」，維持台灣AI、半導體的產業競爭力，藉此持續培養更多新興產業。他表示，壯大資本市場為證交所使命，證交所將從提升企業價值、引領產業發展、增進企業曝光等3大策略著手，從上市公司、證交所到投資人三方面三管齊下，打造優質且具特色性的資本市場，吸引資金挹注，推升台灣資本市場價值。

林修銘於致詞時提到，國際投資者投資時不僅只注重獲利能力，也逐漸注重責任投資，故對上市公司而言，ESG接軌國際也是非常重要的環節，未來證交所將持續推出新舉措或工具，來輔助發行公司ESG接軌國際。

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