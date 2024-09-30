名人剉咧等！駭客揚言發布新一波私密清涼畫面　她們都在名單上

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▲泰勒絲是樂壇當紅巨星，一舉一動備受矚目，難免成為駭客鎖定的目標。（圖／美聯社）

▲金卡戴珊也曾是私密畫面曝光事件的主角。（圖／美聯社）

還記得10年前包括珍妮佛勞倫斯、克絲汀鄧斯特、凱特艾普頓等當紅女星，被駭客發布了限制級私密畫面，引起軒然大波，讓名人們紛紛擔心起隱私被破壞的風暴？雖然當時大家謹記不要拍攝不願意被外流的清涼內容，可是畢竟時間一久，很多人就開始鬆懈，目前據稱又可能有新一批的名人私照要被駭客公開，包括著名的模特兒、實境秀評審、主持人、演員，還有歌手甚至包括搖滾巨星的妻子等，都在疑似被盜走私密照的受害者名單上，已有人開始皮皮剉，就怕身陷醜聞風暴中。一如電影或影集推出之前，會先釋出預告片，這次的「名人私密照風暴2.0」也已經在一些成人網站上打出預告文，此次駭客的口氣更大，放話將公布的內容會讓其他駭客都沒得混，顯然對於自己手上的素材極端有信心，認定必然會再度震撼各界，掀起新一波的討論。還有的網站上鉅細靡遺到透露哪一位人物的身體哪個部位會在這次私密照外洩中大公開，還事先「警告」網友，裡面有包含名人們在房內的親熱行為畫面，暗示「尺度」會相當驚人。針對這次的名人私密照風暴，駭客直接表示疫情期間的封鎖、居家隔離，剛好給他們更方便下手的機會，大家在家裡很難不上網打發時間，隨便都會接到一堆充滿惡意的連結，只要輕輕點選一下，駭客就能遠端竊取許多個人資料。加上家裡能做的事情也不特別多，許多名人增加了「房內辦事」的頻率，對於有心作亂的駭客而言，簡直有如天堂。然而不要以為網友們對這些預告都充滿反感，還是有好此道的人不只期待，還「點菜」，開出他們想要窺探真貌的名人名單，也就因為這些人的存在，名人們永遠無法放心，總是會擔憂成為駭客鎖定的目標，現在就看他們只是說說而已，還是真的會釋出一些猛料。