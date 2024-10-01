不斷更新／山陀兒變強颱！10/2停班停課通知　基北北桃20:00宣布

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▲山陀兒侵台，氣象署預估北部、東半部、中南部山區會有明顯的雨量累積。（圖／中央氣象署）

今年第18號颱風山陀兒（國際命名Krathon）緩速進逼台灣，今晨已轉為強烈颱風，暴風圈將對台灣造成劇烈影響，按照目前路徑看來，預估明（2）日從高雄屏東一代登陸，今起到後天迎來最強風雨。許多民眾相當關心是否會停班停課、放颱風假。《NOWnews今日新聞》將持續整理10月2日（週三）全台各縣市停班停課最新通知。台北市長蔣萬安表示，基北北桃4縣市會共同討論評估，原則上在晚間8時同步對外宣布。（以下不斷更新，更新時間：10/1 10:00）◾台北市：預計20:00宣布◾新北市：預計20:00宣布◾基隆市：預計20:00宣布◾桃園市：預計20:00宣布◾宜蘭縣：尚未宣布。◾新竹市：尚未宣布。◾新竹縣：尚未宣布。◾台中市：尚未宣布。◾苗栗縣：尚未宣布。◾彰化縣：尚未宣布。◾南投縣：尚未宣布。◾雲林縣：尚未宣布。◾嘉義縣：尚未宣布。◾嘉義市：尚未宣布。◾台南市：尚未宣布。◾高雄市：尚未宣布。◾屏東縣：尚未宣布。◾花蓮縣：尚未宣布。◾台東縣：尚未宣布。◾澎湖縣：尚未宣布。◾連江縣：尚未宣布。◾金門縣：尚未宣布。中央氣象署指出，第18號颱風山陀兒過去3小時略為增強，且近似滯留，上午9時中心位置在高雄南南西方海面，向北轉北北東緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對雲林以南、花蓮、臺東地區及澎湖構成威脅。中央氣象署提醒，周二至周四上半天影響最明顯。高雄、台東、屏東、恆春半島需注意加強防颱，台灣海峽北部、台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻亦應嚴加戒備。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。