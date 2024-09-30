颱風山陀兒來襲　高雄市宣布10/1停止上班上課

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市府但考量颱風不確定性仍大，且颱風已逼近中颱上限，甚至可能提升為強颱。基於料敵從寬，高雄市明（1）日停止上班、停止上課。（圖／高市府提供）

中颱山陀兒颱風來襲，高市府但考量颱風不確定性仍大，且颱風已逼近中颱上限，甚至可能提升為強颱。依氣象署資料研判，颱風路徑將直撲高雄，估計明天清晨起7級暴風圈半徑就會碰觸高雄陸地，中午後風雨會逐漸增強，特別是沿海地區恐有強陣風，越晚風雨會越大。基於料敵從寬，維護民眾安全，並充分準備各項防颱措施，高雄市明（1）日停止上班、停止上課。中颱「山陀兒」來襲，為了防患於未然，高雄市山區今（30）日上午6時啟動「土石流黃色警戒區域撤離機制」，截至下午最新情況，那瑪夏區、六龜區、桃源區與茂林區1580人已全數撤離，另外，還包含特殊病患110人，目前統計1690人撤離。因應山陀兒颱風來襲，副市長林欽榮今天一早即前往水情中心，與各區公所進行連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。根據中央氣象署的資料顯示，高雄市受山陀兒颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為9月30日至10月2日，山區預估總累積雨量達500毫米，市區預估總累積雨量達300毫米，山區可能發生土石流和坍方。市府水利局針對轄內91座抽水站(含截流站)、13處車行地下道、112台預佈移動式抽水機組及25處滯洪池皆已完成各項防汛準備，同時各抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充作業，將於防汛時投入使用，確保市民安全。水利局於29日下午6點進行預防性三級開設，農業部農村發展及水土保持署今(30)日上午6點30分針對高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區發布土石流黃色警戒，並對六龜區、茂林區發布大規模崩塌黃色警戒。市府隨即通報警戒區之區公所依規定啟動預防性撤離機制，同時國軍第八軍團上午11點支援45人10輛車輛辦理撤離。截至下午，高雄土石流黃色警戒區：那瑪夏區、六龜區、桃源區與茂林區，1580人已全數撤離，另外，還包含特殊病患110人，目前統計1690人撤離。針對市區防洪整備，請水利局要確保排水系統運作正常，全市抽水站與抽水機均要再次確認設備妥善保持良好狀態，及支援區公所沙包。民眾如有領取沙包需求，可就近向各區公所領取，各區公所總計已備妥2萬3000個沙包。