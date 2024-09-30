《黑暗榮耀》朴志雅過往病史曝光！工作到最後一刻　新戲變成遺作

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▲朴志雅今（30）日在凌晨因為腦出血送醫不治離世。（圖／Billions）

▲朴志雅在劇中的演技震撼所有觀眾。（圖／Netflix YouTube）

曾在復仇韓劇《黑暗榮耀》中飾演女主角文同珢（宋慧喬飾）媽媽一角的女星朴志雅，今（30）日傳出於韓國時間2點50分（台灣時間1點50分）因腦梗塞病逝，享年52歲，震驚演藝圈，而根據韓媒《SPOTV news》報導，朴志雅在生前與病痛纏鬥了3個月之久，甚至到治療前都還在工作，拍攝戲劇《家居沙龍》（暫譯），沒想到拍攝到一半就病發，如今不敵病魔離世，新劇也將成她的遺作。根據《SPOTV news》報導，朴志雅在治療前，接演了導演閔鎮基執導的新劇《家居沙龍》，沒想到拍攝到中期卻發現身體異樣，就醫後確診腦梗塞，生前一直有在接受治療，沒想到今天凌晨不敵病魔離世。據悉，朴志雅已經拍了不少還沒開播的作品，其中遺作《家居沙龍》的所有拍攝行程也已經結束，有望在近幾天公開上映。稍早，朴志雅的所屬經紀公司Billions也發布聲明：「在此向大家傳達非常心痛和惋惜的消息，演員朴志雅因為腦梗塞暈倒送醫，於今日凌晨2時50分不敵病魔，終年52歲。」公司表示將永遠銘記朴志雅熱愛演技的熱情，並再次對故人表達深切的哀悼，謹祝故人冥福。而靈堂設在首爾峨山醫院殯儀館2號室，預計10月2日上午10點出殯。事實上，朴志雅最為人熟知的作品，大概就屬《黑暗榮耀》最為有知名度，她在劇中飾演女主角文同珢（宋慧喬飾）的媽媽鄭美熙一角，劇中她不僅是酒精中毒者，更為了金錢再三利用女兒，不僅在女兒遭受學校暴力時置之不理，更在獲得反派給出的賠償金後潛逃，事隔多年又為了金錢現身在文同珢面前，更害她被迫從任教的小學離職，劇中可怕的形象深植人心，壓倒性的演技也因此成為話題。