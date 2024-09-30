山陀兒颱風來襲北市沒放颱風假　蔣萬安：未來幾天很關鍵

山陀兒颱風來襲，民眾十分關注是否放颱風假。台北市長蔣萬安今（30）日晚間在臉書發文宣布，台北市明（10月1日）天維持正常上班上課，並在貼文留言中回應表示，接下來幾天很關鍵，請大家一起做好萬全準備。
蔣萬安指出，山陀兒颱風來襲，台北市尚未列入陸上警報範圍，明天（10月1日）正常上班上課。請大家外出注意安全、提前做好防颱準備、關心最新颱風動態。
蔣萬安表示，根據中央氣象署資料，山陀兒颱風目前中心位置在台灣東南方的海面上，後續可能北轉登陸台灣，預估風雨在10/2到10/3影響臺北市最劇烈，市府上下都嚴陣以待，守護市民安全。
蔣萬安提到，他今天一早，先前往台北市災害應變中心主持防颱整備會議；下午再到內湖區、中山區視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形，並指示各單位堅守崗位、完備防颱工作。
蔣萬安強調，為了確保市民人身、財產安全，明天早上9點，也將執行全市疏散門及越堤坡道只出不進管制，請人、車儘早遠離河川區域。
蔣萬安也在該則貼文留言中回應道，民眾的留言、敲碗他都有看到，但是面對颱風以及可能的災害，他希望帥的只有專業應對、全力以赴的台北隊。蔣更表示，接下來幾天很關鍵，請大家一起做好萬全準備。
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蔣萬安表示，根據中央氣象署資料，山陀兒颱風目前中心位置在台灣東南方的海面上，後續可能北轉登陸台灣，預估風雨在10/2到10/3影響臺北市最劇烈，市府上下都嚴陣以待，守護市民安全。
蔣萬安提到，他今天一早，先前往台北市災害應變中心主持防颱整備會議；下午再到內湖區、中山區視察溝渠清淤、抽水站自動化運作的整備情形，並指示各單位堅守崗位、完備防颱工作。
蔣萬安強調，為了確保市民人身、財產安全，明天早上9點，也將執行全市疏散門及越堤坡道只出不進管制，請人、車儘早遠離河川區域。
蔣萬安也在該則貼文留言中回應道，民眾的留言、敲碗他都有看到，但是面對颱風以及可能的災害，他希望帥的只有專業應對、全力以赴的台北隊。蔣更表示，接下來幾天很關鍵，請大家一起做好萬全準備。
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