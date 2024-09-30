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台北、高雄往返香港航班取消！國泰航空公告4天班機異動表

記者林莞茜／綜合報導

▲國泰航空往返香港航班取消。（圖／翻攝自SFGate/Chris McGinnis）
▲國泰航空往返香港航班取消。（圖／翻攝自SFGate/Chris McGinnis）
國泰航空今（30）日晚間宣布，因受山陀兒颱風影響，進行往來香港-台灣航班異動，調整如下：

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10月1日取消航班

CX448香港-高雄


10月2日取消航班

CX432/424/458/448  香港-高雄、CX449/431/423/459  高雄-香港、CX408 香港-台北


10月3日取消航班

CX432/424 香港-高雄、CX449/431/423  高雄-香港、CX408 香港-台北、CX407 台北-香港。


10月4日取消航班

CX407 台北-香港


氣象署表示，10月1日起颱風接近，臺灣西南部沿海潮位升高，2日屏東、高雄、臺南、嘉義應嚴防強風豪雨，尤其沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。

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