台北、高雄往返香港航班取消！國泰航空公告4天班機異動表

國泰航空今（30）日晚間宣布，因受山陀兒颱風影響，進行往來香港-台灣航班異動，調整如下：
10月1日取消航班
CX448香港-高雄
10月2日取消航班
CX432/424/458/448 香港-高雄、CX449/431/423/459 高雄-香港、CX408 香港-台北
10月3日取消航班
CX432/424 香港-高雄、CX449/431/423 高雄-香港、CX408 香港-台北、CX407 台北-香港。
10月4日取消航班
CX407 台北-香港
氣象署表示，10月1日起颱風接近，臺灣西南部沿海潮位升高，2日屏東、高雄、臺南、嘉義應嚴防強風豪雨，尤其沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。
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CX448香港-高雄
10月2日取消航班
CX432/424/458/448 香港-高雄、CX449/431/423/459 高雄-香港、CX408 香港-台北
10月3日取消航班
CX432/424 香港-高雄、CX449/431/423 高雄-香港、CX408 香港-台北、CX407 台北-香港。
10月4日取消航班
CX407 台北-香港
氣象署表示，10月1日起颱風接近，臺灣西南部沿海潮位升高，2日屏東、高雄、臺南、嘉義應嚴防強風豪雨，尤其沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。
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