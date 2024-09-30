山陀兒颱風來襲高雄停班停課　網湧陳其邁臉書讚「最帥市長」

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▲陳其邁今（30）日在臉書宣布高雄市明天停班停課，網友紛紛到留言區稱讚他為「最帥市長」。（圖／擷取自陳其邁臉書）

▲高雄市長陳其邁今（30）日在臉書宣布。高雄市明天停班停課。 （圖／取自陳其邁臉書）

山陀兒颱風即將來襲，民眾十分關注是否放颱風假。高雄市長陳其邁今（30）日晚間在臉書發文宣布，高雄市明天停班、停課。發文一出，網友們齊齊在貼文下方留言，讚陳其邁是「最帥市長」。陳其邁指出，中颱山陀兒颱風目前雖然移動緩慢，但考量颱風不確定性仍大，且颱風已逼近中颱上限，甚至可能提升為強颱。陳其邁表示，依氣象署資料研判，颱風路徑將直撲高雄，估計明天清晨起7級暴風圈半徑就會碰觸高雄陸地，中午後風雨會逐漸增強，特別是沿海地區恐有強陣風，越晚風雨會越大。陳其邁強調，基於料敵從寬，且為維護民眾安全，並充分準備各項防颱措施，高雄市明日停止上班、停止上課。對此，不少網友在貼文下感謝、稱讚陳其邁，留言處齊刷刷都是「最帥市長」、「感謝邁邁」、「最帥、最瀟灑的男人」；網友們也不忘祝願高雄能平安渡過山陀兒颱風的侵襲。