山陀兒先重創菲律賓！巴丹群島停電又通訊中斷　飛機停路邊也遭毀

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颱風「山陀兒」（Krathon）強度已經來到中颱上限，全台多個縣市宣布停班停課外，山陀兒也已經侵襲菲律賓北方的巴丹群島，當地陸續傳出災情，包括多地斷電、淹水，甚至有停放在地面的飛機遭強風破壞。菲律賓氣象局（PAGASA）指出，颱風山陀兒今（30）重ㄓ創菲律賓最北端巴丹群島（Batanes），該群島位於台灣附近、人口約有2萬人，在中午時颱風從巴丹群島的薩布丹島（Sabtang）附近經過，最大平均風速為每小時170公里，陣風風速高達每小時215公里。根據《法新社》、《GMA》報導，颱風帶來的強風造成巴丹群島省停電和通訊服務中斷等「顯著至嚴重衝擊」，目前一般電話服務是無法聯絡到當地官員、警方及救災官員的，菲媒必須透過衛星電話才能連繫到巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco），她也稱沒想到颱風會迅速增強。凱柯強調今天當地不只沒有電力可用，就連通訊訊號也很弱，她形容當地的風勢猛烈「簡直就像是地震一樣」，同時也稱巴丹群島省有許多房屋受損，有人的住家屋頂甚至遭強風捲到空中，當地人們向政府尋求協助，但戶外實在太過危險，只能在颱風來襲前預防性疏散居民，目前無法外出援助。凱柯提到，山陀兒颱風自昨夜開始侵襲，已有27個家庭被疏散，但救援工作因強風無法順利進行。