高雄原住民族運動會　選手力拼成為高雄希望

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▲高雄市113年原住民族運動會有六個項目舉行，共有近1100名優秀選手共襄盛舉。（圖／高市府原民會提供）

高雄市113年原住民族運動會，28、29兩日賽程完美落幕，今年有六個項目舉行，包含慢速壘球6隊、傳統撒網11隊、傳統射箭30隊、籃球16隊、排球17隊及槌球6隊，共有近1100名優秀選手共襄盛舉， 兩天賽事TAKAO HERO們展現強烈企圖心，篩選出的優秀選手將組成最強高雄隊參加明年全原運。再度拿下114年全原運高雄市代表隊的老虎王棒壘理事長王志華說到，老虎王棒壘明年一定會力拼三連霸！為高雄再度拿下慢壘金牌。來自馬可啦海同鄉會的吳若慈傳統撒網選手指出，獲得代表權很開心，未來將更全力以赴練習。桃源區建山部落的布農族選手高東諭說很開心能再次在市原運上參與排球賽事，雖然非選拔項目，但能提升部落球隊選手們的經驗值，並促進球技交流，覺得非常快樂。拿下社會男子組冠軍隊伍的TLKC賽嘉隊長表示，很感謝高雄市原民會給外縣市與高雄選手交流的機會，以球會友是這次很難得的經驗，會將這份感動帶回屏東縣，繼續推廣排球的美好。高雄市原民會主委阿布斯表示，為了明年全原運在高雄能有更好的成績，透過選拔賽角逐，篩選出優秀選手組成最強高雄隊。高雄市長陳其邁相當重視原住民運動，編列超過800萬預算，預計明年初加強培訓選手從各方面提升實力，期望能為高雄奪得更多獎牌。而本次市原運也別於上屆將傳統項目移到原鄉部落舉辦，讓高雄市族人不分原鄉都會區都能充份參與，凝聚向心力，一起為原住民高雄隊加油打氣，成為全市的希望，Team高雄！