台科大合作大同大學研發「AI互動票務系統」　榮獲百萬創業基金

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▲「FAST A.I.驗票系統」示意圖。（圖／台灣科技大學提供）

演唱會入場往往需要耗費一定的時間、人力成本，台灣科技大學、大同大學學生共同組成「PASS+科技」團隊，研發「FAST A.I.互動票務系統」透過機器取代人工驗票作業，獲得第3屆「台科大青創明日之星選拔」首獎，以及100萬創業基金。台灣科技大學傑出校友聯誼會舉辦的第3屆「台科大青創明日之星選拔」，經歷長達5個月的初選、複選、決選，其中台科大、大同大學學生跨校組成的「PASS+科技」團隊，藉由「FAST A.I.互動票務系統」奪下首獎與100萬創業基金。台科大表示，「PASS+科技」團隊成員是機械工程所、工業管理所、電子工程所、工業設計所4名同學跨校合作1名大同大學工業設計系同學，成員擁有機械、製造、設計、呈現、商業模式與可行性這3個創業武林秘笈。主要負責人兼台科大機械所碩士班二年級學生謝明志表示，演唱會活動若從進場之前排隊再到入座，平均花費45分鐘，去年台灣在展演活動花費的臨時人力成本，將近新台幣9千萬元，因此就有策展廠商在新的設計展提出產學合作，而由「PASS+科技」團隊找到解決廠商痛點的方案。針對這樣的耗時狀況，台科大指出，「PASS+科技」團隊研發「FAST A.I.互動票務系統」，是用機器取代人工驗票增加效率，目前系統也已完成硬體研發部分，未來規劃整合更多功能，提高附加價值。台科大說明，「FAST A.I.互動票務系統」商業模式採取3個階段，首先是以機台系統驗票服務導入市場，降低活動策展商驗票的臨時人力成本，以此服務模式的租用作為營收，接著嘗試導入AI相關進入系統，透過AI創造衍生服務，作為額外價值來源，同時也讓更多族群客戶使用產品，最後則是合作售票系統廠商，整合展演服務內容，創建完整承包展演服務的品牌團隊。陳鴻儀指出，邁入第3屆的選拔活動，共有26組報名，透過初選、複選、決選3個階段，合計42名熱心校友、業師，56場次的輔導與培訓，決選則由7名企業家傑出校友選出優勝團隊，至於評審標準，包括產品或服務的市場價值規模與價值、產品或服務的競爭優勢、原型製作或商業模式的完整性、投資價值、團隊組成與執行力。傑出校友聯誼會會長，也是決選委員會主席陳鴻儀表示，青創明日之星選拔就是集結台科大傑出校友豐沛的產業資源與傳承經驗，加上學校產學處完善的創業輔導機制能量，培育青年學子的創業家精神，進而帶動技術商品化成功機率、創造社會價值，形塑良好的校園創業循環。