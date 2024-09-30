美股週一早盤主要指數開低　道瓊跌逾百點、市長靜待非農就業數據

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美股主要指數周一（30）開低，在美國國債孳息率連續呈現上升趨勢下，道瓊工業指數早段跌逾百點，市場靜待本周即將公布的美國就業市場關鍵數據，以及美國聯準會（Fed）主席鮑爾於明日凌晨出席全國商業經濟師聯會的演說。至截稿為止，美股早盤道瓊工業指數跌逾 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.7%，台積電 ADR 下跌 1.17% 至每股 175.90 美元。美股週一市場情緒謹慎，在聯準會減息以來，美國減息以來連續呈現上升趨勢，外銀認為美國國債孳息率在未來一年內可能反彈至趨近4厘。市場對於 Fed 第二次大幅降息 2 碼的預期是否會增溫，受到美國大選期間政治的不確定性以及非農就業數據影響，投資人擔憂可能導致利率的波動性加劇。此外，中東衝突升級、美股創紀錄漲勢也將受到下月財報季的考驗。