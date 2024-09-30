習近平「十一國慶」前重提反台獨　外媒：警告賴清德意味濃厚

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▲中國國家主席習近平於「慶祝中華人民共和國成立75周年招待會」致詞。（圖／美聯社／達志影像）

▲「慶祝中華人民共和國成立75周年招待會」晚宴上匯集中共多名高層官員。（圖／美聯社／達志影像）

中國慶祝「十一國慶」前夕，國家主席習近平在週一（30）晚間舉行的「慶祝中華人民共和國成立75周年招待會」致詞，期間在談及台灣的段落稱「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水」，還強調「堅決反對台獨」、「堅持一個中國原則」，外媒分析稱今年「警告台獨」的意味明顯比去年濃厚，顯然是有意向總統賴清德釋放警告意味。根據《新華社》、《央視》、《南華早報》報導，每年慶祝中共建政十一前夕都會舉行國家晚宴，今年由中國國務院總理、中共中央政治局常委李強主持，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人出席，習近平也在今晚國慶招待會上致辭。此外，出席的還有前中共中央總書記胡錦濤，以及先前因與中國網球女將彭帥傳出緋聞的前中共中央政治局常委、中國國務院前副總理張高麗，在《央視》轉播中與會兩人神情自在，且胡錦濤並無人攙扶入座。習近平在致詞時，除了提到向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、向各民主黨派和無黨派人士致以崇高敬意外，還提到「向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候」。尤其在談及台灣的部分，習近平稱「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水」，堅持一個中國原則和九二共識，深化兩岸經濟文化交流，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對台獨分裂活動，還說實現「祖國完全統一是海內外中華兒女的共同心願」，更是「大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！」。《南華早報》指出，習近平這番致詞並未直接提及外界最關注的中國經濟問題，反而在「警告台獨」的意味上明顯比去年濃厚。在中國內政、經濟問題方面，他暗指中國的前途「可能遍布荊棘」，對此仍喊話「任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐」，反而在「警告台獨」的意味上明顯比去年濃厚。比較去年習近平在國慶招待會上，談及台灣內容僅表示「要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關系和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的。」報導提到，自從今年5月蔡英文總統交棒給賴清德後，北京當局就屢次批評賴清德釋放「台獨危險信號」，而習近平選擇在國慶前夕發表的談話又再度強化了中國「反台獨」的論述，此外，根據《央視》報導，招待會上出席的重要官員還包含下列眾人：王毅、尹力、石泰峰、劉國中、李乾傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、李瑞環、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗，中共中央書記處、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志，以及中共中央退休領導人士。