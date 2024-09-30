邊荷律直播大嗑蛋塔、奶茶！慘被經紀人抓包痛罵　哀喊：姐都知道

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▲邊荷律的經紀人叮嚀她要多喝水，少吃蛋塔、奶茶。（圖／IG yuling34）

中信啦啦隊的韓籍女神邊荷律，今年來台後掀起旋風，更因為外型可愛、個性呆萌，被封為「韓國甜心」，不過由於中信兄弟今年的賽事已經在昨（29）日結束，今（30）日邊荷律也返回韓國休息，而她稍早也在社群上分享和經紀人的對話截圖，對方要她少吃蛋塔、少喝奶茶，讓她驚訝不已：「乖姊（經紀人）都知道！」邊荷律近期分享了不少球賽現場的照片，更興奮表示中信兄弟今年拿下了下半季的冠軍，也和粉絲分享自己這次回韓國忘記帶平板了：「回台灣前沒有iPad怎麼辦？」另一方面，她也曬出與經紀人的對話截圖，經紀人用通訊軟體特別強調：「少吃蛋塔和奶茶，喝水，很多水！」讓邊荷律相當心虛，並回覆：「....收到！」並在動態中哭喊：「乖姊（經紀人）都知道！」事實上，邊荷律先前曾在社群上開直播和粉絲互動，不僅大嗑蛋塔，還喝了不少鮮奶茶，而經紀人疑似是擔心邊荷律回韓國後「放飛自我」，開始大吃特吃，因此特別傳訊息要求她克制食量，笑翻一票粉絲。值得注意的是，邊荷律這次動態中寫的是中文，由於邊荷律來自韓國，因此中文還不是很熟悉，對此她在來台前就苦練中文，還利用自己最喜歡的卡通《蠟筆小新》中文配音版來增加口說能力，甚至為了出席台灣的活動，努力背誦中文自我介紹，當時她跪在床上狂唸的模樣，也被粉絲笑稱是「女鬼背誦法」，如今中文大有進步，也讓粉絲相當高興。