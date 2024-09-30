馬龍首次帶兒子和老婆出戰！3:0速勝Pitchford　想展現最好的自己

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「龍爸」在家人面前展現最好的自己！奧運「六金王」、中國現役傳奇馬龍今（30）日在WTT中國大滿貫賽男單32強戰面對英格蘭好手Liam Pitchford交手，在激戰3局後他在兩個兒子面前以11：5、11：8、11：7橫掃對手，拿下在家鄉賽事的開門紅。而比起勝利更具意義的是：這是他首次帶兒子來現場看自己打球，作為父親的驕傲溢於言表。Pitchford排名雖然不算特別高，但過去以難纏著稱，也曾經擊敗過馬龍，不是好惹的對手。但今天馬龍的正手狀態絕佳，對手怎麼拉就是打不穿，還被他回了更強勁的球回來，最終賽事也毫無懸念，這位中國名將以直落三晉級。今天的比賽不但精彩，也相當溫馨，過去不常讓家人在公共場合露面的馬龍，今天帶著妻子夏露以及兩個兒子來到球場，通過運動員檢錄台、之後走進球場，讓人看到他作為父親身分的一面。賽後，馬龍表示：「對，這也是他們第一次現場看我比賽。所以我覺得今天也是特別的一刻吧，我覺得這也是自己參加這次比賽一個非常重要的原因。希望讓他們能在現場看我打一場比賽，我也想盡自己努力展現最好的自己。」馬龍也說自己很久沒有回到北京來比賽了，因此今天也特別想打好給父老們看看，「這是我的動力之一，今天我也做了很多準備，第一球就開始調動起來，希望能在中央場地多停留那麼一刻。」