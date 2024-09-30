中央大學感念證嚴法師大愛無痕　校長周景揚親自頒贈555802小行星

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▲中央大學致贈編號555802證嚴小行星（Chengyen），期許證嚴法師的精神能夠繼續影響世人。（圖／慈濟基金會提供）

1937年出生的證嚴法師，秉持慈悲喜捨、感恩及尊重愛的理念，倡導眾生平等，創辦慈濟基金會。中央大學感念她的奉獻，校長周景揚等一行人今（30）日前往花蓮縣，頒贈編號555802證嚴（Chengyen）小行星給她，期許她的精神能夠繼續影響世人。慈濟創立超過半個世紀，長期致力推動慈善服務與急難救助，不分國家、種族、宗教、政治信仰，迄今援助136個國家與地區，創辦人證嚴法師在慈善、醫療、教育、人文、國際賑災與環境保護工作不遺餘力，也讓國際看見台灣，促使許多民眾更加樂於行善。周景揚表示，慈濟的精神根植在「慈悲」與「智慧」，透過關懷之心對待每個需要幫助的人，證嚴法師以身作則，實踐這個精神在社會各個層面，無論是對災後重建、醫療援助、環境保護，還是貧困弱勢群體的關懷善舉，慈濟的足跡無處不在，這次小行星的命名，則是期許這份理念高掛天空，傳承世世代代。證嚴法師表示，何德何能接受這樣的榮耀，都是來自全球慈濟人的投入，才能得到勉勵禮物，慈濟創辦之初是從日存五毛錢、花蓮縣訪貧關懷開始，50多年後，如今每天面對著國際間的事情，透過科技，對話全球慈濟人了解慈善足跡。中央大學提到，證嚴法師透過自己曾與太空人的對話，以及全球慈濟人關懷擁抱受災者的故事，闡述佛法的真空妙有。證嚴法師也說，感恩大家共同感受這份鼓勵，慈濟要更積極、邁向永續。中央大學指出，提出證嚴小行星命名後已通過國際天文學聯合會（International Astronomical Union, IAU）的小天體命名工作組（Working Group Small Bodies Nomenclature, WGSBN）審查，正式發布今年8月15日出版的第4卷第11期《小天體命名公告》(WGSBN Bulletin Volume 4,#11），其中證嚴小行星，編號555802，2007年6月6日是由中央大學鹿林天文台林啟生、美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約為1公里，繞行太陽1圈3.63年（軌道週期），距離太陽最近（近日點）2.77億公里，最遠（遠日點）則為4.31億公里。中央大學分享，2006年開始的鹿林巡天計畫，就曾發現台灣史上的第1顆彗星，同時發現800多顆小行星，也讓台灣成為亞洲發現小行星最為活躍的地方之一，而且卓越的天文研究成果，充份展現台灣人以小搏大、努力不懈的精神，期許透過證嚴小行星的命名與頒贈，感恩慈濟「大我無私、大愛無痕」精神，淨化人心、祥和社會。