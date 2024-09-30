第30屆建築園冶獎高雄登場　展永續環保健康的綠色理念

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第30屆「建築園冶獎」頒獎典禮今(30)日在衛武營舉行，總共頒發97個獎項，以「園冶叁零零碳未來」為主題，希望在下一個30年，政府和民間共同努力，透過建築設計展現出永續、環保、健康的綠色理念。今年建築園冶獎三十而立，第30屆建築園冶獎頒獎典禮選在獎項的發源地「高雄」舉辦，雖遇到山陀兒颱風來襲前一天，主辦單位仍不畏風雨舉辦頒獎典禮，為第30屆建築園冶獎留下堅韌、風雨無阻的紀錄。2024建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，30年前，由30位創始會員所成立的高雄市建築經營協會（簡稱JCA）創立建築園冶獎，以人民團體的微小力量，透過公平公正公開的評審後，採用獎項的方式，鼓勵當時房地產市場景氣正值衰退期的建案。第30屆頒獎典禮選在獎項的發源地—高雄舉辦，象徵在開枝散葉的今天，重新踏上最初的起點，不忘來時路，知道自己從何而來，才能對下一個30年該走的路更篤定、更踏實。高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示，今年建築園冶獎評選範圍涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高則到了海拔1,600公尺的雲林石壁，評比大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大類，共有88件作品獲得主獎、9件作品獲特別獎，出動工作人員大約1千人次。2024建築園冶獎執行長林國禎指出，在頒獎典禮上安排回顧30年的歷程，了解建築園冶獎的發展和經濟息息相關，從各屆得獎作品可以觀察到住宅、公共建設的成長；從建築園冶獎獎項的增減，可以了解現代建築融入社區的時代背景意義；從模仿國際手法到回歸本土語彙；從能源危機到極端氣候，走過30年的建築園冶獎，紀錄的不僅僅是建築界的發展軌跡，透過競逐，讓建築從業人員共同成長、進步，培養自信與自在的態度。