電價三年漲四次　民眾黨痛批：挖人民血汗錢

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經濟部今（30）日公佈電價費率審議會最終決議，民生電價凍漲，工業電價卻是三年來第四度調漲，平均漲12.5%。對此，立法院民眾黨團痛批，政府如今只剩1001招撥補、漲價、挖人民血汗錢，要求經濟部正視台灣能源政策整體問題。民眾黨團透過聲明表示，台電虧損已超過新台幣4000億元，從民國111年至今，經濟部與能源署分別在「前瞻基礎建設計畫特別預算」、112年及113年公務預算與「疫後特別預算」，累計挹注台電達3000億元，這會期還要追加千億預算撥補台電。民眾黨團強調，光靠政府巨額補助，已難挽救台電雪崩式下墜之頹勢，為供養民進黨「非核家園」神主牌，民進黨政府不惜捨棄被國際視為乾淨實惠的核能，急於以再生能源取而代之，卻未能兼顧能源供應之穩定性與成本控管，致使台電虧損逐年攀升，土地等固定資產亦未有活化，導致台電光是114年債務利息就高達321億，創下歷年新高。民眾黨團指出，如今經濟部與台電再向工業大戶伸手，決定再度調漲工業用電，漲幅達12.5％，但以台電之財務結構觀之，本次調漲也只能填補台電150億進帳，連台電一年要付的利息一半都不到，根本是杯水車薪。民眾黨團直言，台電營運紊亂失靈，政府能源政策不明，如今只剩1001招撥補、漲價、挖人民血汗錢，「能源是科學問題，不能只講意識形態」，要求經濟部正視台灣能源政策整體問題。