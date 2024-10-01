行人事故率降31%　高市交大10/1挑這幾處推第二階段執法

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▲市警局自今年8月12日起至9月30日啟動「路口不停讓行人」專案執法，全般行人事故共計發生35件，較去年同期減少16件，事故率下降31%。(圖／高市警局交通大隊提供)

高雄市警局自113年8月12日起至9月30日啟動「路口不停讓行人」專案執法，執行期間全般行人事故共計發生35件，較去(112)年同期減少16件，事故率下降31%，為持續精進強化行人路權觀念，高雄市警局決定再於10月1日至12月31日持續推動第二階段專案執法，著重在商圈、醫院、學區、夜市等人潮較多地點，期望能更進一步降低行人事故發生。此外，高雄市警局目前「不停讓行人監測系統」科技執法計有23處已上線使用中，而配合交通局路口改善計畫所規劃16處路口科技執法設備(含3處不停讓行人監測系統)，目前也已經加緊腳步完成硬體設置，預計將於12月底前正式執法，未來仍會持續向中央爭取經費，擴大建置。根據高市交通大隊資料統計顯示，今年1月1日至9月30日發生217件行人事故，較去年同期減少52件，事故率下降19%；市警局自今年8月12日起至9月30日啟動「路口不停讓行人」專案執法，全般行人事故共計發生35件，較去年同期減少16件，事故率下降31%。同時，今年1至9月全市23處路口不停讓行人科技執法共舉發汽車224件，機車50件；由於防制行人事故出現成效，警局決定於10月1日至12月31日持續推動第二階段專案執法，執行項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」、「道路障礙」及「行人違規穿越道路」等5項，期望能更進一步降低行人事故發生。高雄市警局交通大隊長黃元民表示，每一件交通事故的傷亡，總伴隨著許多家庭的心碎，警方的執法專案或科技執法設備，最終目的都是希望將正確路權觀念植入每一位市民心中，進而降低交通事故的發生，車輛行經路口請記得「慢看停」，務必擺頭查看，行人也應遵守交通規則並注意周圍交通情況，讓我們共同守護每一位用路人的安全，讓憾事不再發生。