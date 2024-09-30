吳慷仁證實和壹心娛樂簽約！曝心聲「不再是一個人」　陸網炸鍋了

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▲吳慷仁在臉書上證實自己加入壹心娛樂，更感慨表示：「不再是一個人。」（圖／吳慷仁 臉書）

金馬、金鐘影帝吳慷仁，過去一直都是沒有經紀人的狀態，不管是演戲、專訪、拍攝，所有雜事都是他個人一手包辦，不過他近期卻深陷於「簽約中國」爭議，日前大陸網友爆料，指出吳慷仁已經和中國的經紀公司「壹心娛樂」簽約，消息曝光引發台灣網友撻伐：「虧他還演過斯卡羅」、「不是不用經紀人，而是不用不是中國的經紀人。」如今壹心娛樂在社群發文，表示歡迎吳慷仁加入，吳慷仁也在臉書上發文表示：「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」沒想到換中國網友不買單：「都知道大陸的錢有多好賺，連吳慷仁都來討飯。」吳慷仁今（30）日在臉書上發文，承認簽約壹心娛樂：「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」更曝光一直以來的心聲：「我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈，演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色。」更坦言入行16年以來，從默默無聞，到被選擇，再從四處奔波去試戲，從被質疑不受期待，直到現在終於能爭取到表演機會，也拿到一個不錯的角色，努力表演，希望粉絲能夠支持他。不過此舉卻不被中國網友買單，對於吳慷仁日前被直擊和知名演員孫儷合作拍攝戲劇《執迷》，也不被中國網友看好，紛紛在微博上痛批：「你真是餓了啊，他屁股不是歪的嗎？這你都簽啊！」、「你們現在簽他，是等著他爆雷嗎？」不過相較於中國網友不看好，台灣網友對吳慷仁的態度倒是緩和許多，其中也不少藝人替他加油打氣，保庇天后王彩樺更表示：「你真的好棒，偶像加油。」