公館21年「肯德基台北台大餐廳」熄燈！官方250字證實今結束營業

在台北公館商圈經營了21年的「KFC肯德基台北台大餐廳」，今（30）日無預警驚傳熄燈！《NOWnews今日新聞》求證業者，官方250字證實回應：「肯德基台北台大餐廳因應整體營運與商圈規劃考量，於113年9月30日結束營業，感謝消費者21年來的支持」。
位於台北市大安區新生南路三段上的「肯德基台北台大餐廳」，位置就在國立台灣大學正門口對面，於公館商圈經營了21年之久、又在知名學區週邊，「肯德基台北台大餐廳」向來學生客、家庭族群消費者眾多，在Google評論上也累積近4千則評價。今傳出熄燈消息也已獲業者證實。
肯德基官方回應：「肯德基台北台大餐廳因應整體營運與商圈規劃考量，於113年9月30日結束營業，感謝消費者21年來的支持。我們將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量，未來可前往「肯德基-台北復興南餐廳」享用餐點。
肯德基致力於提供多元化服務，近年來推動數位創新，導入自助點餐機、官網訂餐、手機掃碼點餐與「智能快取櫃」等服務，並推出「25分鐘專業外送」及PK雙饗卡APP，提供便利的點餐方式。目前在台北、新北、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等地區設有17家速食業首創的「數位未來店」，未來也將持續拓展，為顧客帶來更好的用餐體驗」。
消息晚間在網路論壇Dcard也掀起討論，不少人不敢相信，直呼「天啊！太感傷了吧⋯⋯」，有網友怒問「正門附近的店為什麼一直漲租金啊 星巴克、路易莎、肯德基都因為這樣收掉」、「還有台電大樓旁的漢堡王🥲往事只成追憶」。
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肯德基官方回應：「肯德基台北台大餐廳因應整體營運與商圈規劃考量，於113年9月30日結束營業，感謝消費者21年來的支持。我們將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量，未來可前往「肯德基-台北復興南餐廳」享用餐點。
肯德基致力於提供多元化服務，近年來推動數位創新，導入自助點餐機、官網訂餐、手機掃碼點餐與「智能快取櫃」等服務，並推出「25分鐘專業外送」及PK雙饗卡APP，提供便利的點餐方式。目前在台北、新北、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等地區設有17家速食業首創的「數位未來店」，未來也將持續拓展，為顧客帶來更好的用餐體驗」。
消息晚間在網路論壇Dcard也掀起討論，不少人不敢相信，直呼「天啊！太感傷了吧⋯⋯」，有網友怒問「正門附近的店為什麼一直漲租金啊 星巴克、路易莎、肯德基都因為這樣收掉」、「還有台電大樓旁的漢堡王🥲往事只成追憶」。