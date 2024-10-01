Mutombo樂於提攜後輩！曾是姚明名人堂引薦人　Embiid也受其影響

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NBA名人堂傳奇中鋒Dikembe Mutombo昨（31）日傳出因腦癌過世的消息，他不僅有著輝煌生涯，還樂於提攜後輩，許多偉大的長人都曾接受過他的指導，像是中國大陸球星「移動長城」姚明和目前效力於費城76人隊的Joel Embiid都和他有交情。Dikembe Mutombo於1991年首輪第4順位被丹佛金塊選中，生涯曾效力過老鷹、76人、籃網、尼克與火箭等隊，8次入選過全明星、拿過2次籃板王、3次阻攻王、4次DPOY、6次最佳防守陣容，3次NBA最佳陣容；其生涯共送出3297記「火鍋」，排名歷史第二。在1994年季後賽，Mutombo率領丹佛金塊以3：2擊敗西雅圖超音速，締造史上首次「老八傳奇」。Mutombo和亞洲籃球也頗有淵源，他和姚明曾經在火箭一同效力過5個賽季，是後者亦師亦友的存在。姚明被選進奈史密斯籃球名人堂時，Mutombo就是他的引薦人。姚明當時在名人堂典禮上致謝Mutombo：「Dikembe Mutombo，我把你放在最後感謝，因為你是三人中年紀最長的一位。我們在一起並肩作戰了5年。無論場上或場下，都有很多美妙的記憶。任何事情，都切斷不了你我之間的連結──即使是訓練中，你奉送給我的那些黑肘。」Mutombo退役之後致力於推廣籃球，他特別關心非洲籃球的發展，出生涯喀麥隆的MVP中鋒Joel Embiid也受他影響。在得知Mutombo過世的消息後，Embiid發文寫道：「今天是悲傷的一天，特別是對我們非洲人來說，真的像失去了全世界。除了籃球場上的成就外，我認為他在場下更加成功。他是我所敬仰的人，他的影響力展現在球場上和球場下， 他為很多人做了很多偉大的事。」