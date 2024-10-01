巷仔內／燃料價格低檔、立院掌撥補生死　台電營收何時能正常？

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電價費率審議會今（30）日決議，民生電價凍漲，工業電價平均調漲12.5%，平均電價調漲約9%，可說讓人不意外也意外。不意外的是，台電最新財務報告透露，台電今年截至8月仍虧損400億元，單靠電價就讓營收翻正已不可能，也代表4219億累積虧損、92.7%負債比率還會再增加。據台電統計，8月底每度售電成本為3.6679元，台電每賣1度電就虧損0.4元；若按《電業法》所規定電價公式計算，必須確保台電每年擁有3%至5%合理利潤，那電價調漲讓人感到不意外。讓人意外的是，這次是賴清德上任以來首次電價審議會，過往蔡英文政府對電價均採取「先補貼、後電價」，締造電價從2018年10月至2021年4月，電價「連7凍」、鎖死在每度2.6253元的史上最長凍漲紀錄。賴政府一上任就勇於挑戰被視為「票房毒藥」的漲電價難題，也算是「蔡規賴不隨」。這次電價調漲雖然以「維持台電財務，維護我國電力穩定供電」師出有名，但也存在許多不合理性。首先，政府多次強調，台電虧損無關乎公司營運及能源政策，是2022年俄烏開打後能源價格飄漲，台電擔任守護國人的「通膨消波塊」才造成虧損。但是，攤開最新國際燃料價格，布蘭特原油價格為71.29美元／桶、普氏日韓指標（JKM）為13.21美元／ mmBtu（百萬英熱）、澳洲紐卡斯爾港煤價為146.50美元／噸。這些燃料價格平均已是俄烏戰爭開打後燃料價格最高峰的2分之1或3分之1，部分甚至回歸到2021年9月水準、也就是戰爭開打前的半年前。倘若能源價格維持穩定走跌趨勢，隨著時間推移，政府將愈來愈難以「俄烏戰爭墊高能源價格」的合理性，解釋台電未來所面臨虧損。第二不合理之處，必須談到9月電價審議會面臨的特殊「雙審」。本次電價審議會除了審查10月電價，立法院此刻也正在審議是否通過今年及明年撥補預算，合計2000億元。如前述，政府過去為穩定民生物價凍漲、緩漲電價，導致台電負債水位逐年攀升，政府再以增資及撥補確保台電不要陷入破產危機。政府本該「救急不救窮」，卻演變成台電緩漲無法調足額，等到負債水位吃緊，再由政府編「救命錢」，變相由納稅人承擔後果。如此，周而復始作法在蔡政府掌握多數國會時還暢行無阻，如今面臨藍白實質掌握過半的國會下，「漲電價不給撥補」、「給撥補不漲電」已成為在野黨立委開給政府的艱難選擇題。這次賴政府選擇平均調漲工業電價12.5%，換取1年740億元的收益，但無論是行政院、經濟部及台電都沒有把握回答，經過此次電價調漲，正躺在立院的2000億元撥補款，今年預算審議結束會以「打幾折」形式拍板，亦或以「魚與熊掌不可兼得」、台電已漲價為由全面封殺。回歸到本質，台電終究是負責台灣電力供應的國營事業，並非我國控制物價的主政機關，不應受制於國際燃料變動，卻長期無法反映成本，也不該受限於政府施捨撥補，卻陷入政治攻防之間。試問，當國際燃料價格回穩，在野黨立委對撥補掌握生殺大權之際，台電何時能回歸正常營收？