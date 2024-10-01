快訊／上班注意颱風！台北等9縣市「豪雨特報」　風雨越晚越劇烈

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▲氣象署發針對山陀兒颱風布「豪雨特報」，降雨熱區在東半部、西南部、北台灣地區。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

強烈颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）準備轉向更逼近台灣，今（1）日包括高雄、台南、屏東、花蓮、台東、嘉義縣都宣布「停班停課」，不過其它縣市仍要上班的民眾，氣象署提醒，山陀兒颱風的風雨越來越明顯，今天上午，台東山區有發生的機率，花蓮、臺東、恆春半島、高雄市山區、屏東縣山區有發生的機率，基隆北海岸、新北、台南、高雄、屏東、台北市山區有發生的機率。⚠️：臺東縣山區：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣；台南則需等到夜晚，颱風環流進一步北上，風雨才會增強，南台灣週三「全天狂風暴雨」，尤其；北台灣的風雨，要等到颱風登陸、週四凌晨翻越中央山脈後，配合東北季風南下，風雨才會顯著增強。