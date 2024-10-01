颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

快訊／上班注意颱風！台北等9縣市「豪雨特報」　風雨越晚越劇烈

記者張志浩／綜合報導

▲中度颱風「山陀兒」帶給台灣的風雨越來越劇烈，氣象署發布「豪雨特報」提醒，外出務必攜帶雨具，注意天氣狀況。（圖／ NOWnews資料照）
▲中度颱風「山陀兒」帶給台灣的風雨越來越劇烈，氣象署發布「豪雨特報」提醒，外出務必攜帶雨具，注意天氣狀況。（圖／ NOWnews資料照）
強烈颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）準備轉向更逼近台灣，今（1）日包括高雄、台南、屏東、花蓮、台東、嘉義縣都宣布「停班停課」，不過其它縣市仍要上班的民眾，要小心越晚越大的風雨，中央氣象署持續發布「豪雨特報」

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氣象署提醒，山陀兒颱風的風雨越來越明顯，今天上午，台東山區有「局部豪雨或大豪雨」發生的機率，花蓮、臺東、恆春半島、高雄市山區、屏東縣山區有「局部大雨或豪雨」發生的機率，基隆北海岸、新北、台南、高雄、屏東、台北市山區有「局部大雨」發生的機率。

▲氣象署發針對山陀兒颱風布「豪雨特報」，降雨熱區在東半部、西南部、北台灣地區。（圖／中央氣象署）
▲氣象署發針對山陀兒颱風布「豪雨特報」，降雨熱區在東半部、西南部、北台灣地區。（圖／中央氣象署）
⚠️大雨、豪雨特報警戒範圍

🟡大豪雨：臺東縣山區
🟡豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

今天上午，山陀兒颱風主要降雨還是在花東，高屏地區中午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強勁；台南則需等到夜晚，颱風環流進一步北上，風雨才會增強，南台灣週三「全天狂風暴雨」，尤其颱風登陸前6小時到登陸後6小時，風雨最猛烈；北台灣的風雨，要等到颱風登陸、週四凌晨翻越中央山脈後，配合東北季風南下，風雨才會顯著增強。

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

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