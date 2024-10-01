自由車／效法「金城武樹」！彰化也有「李多慧樹」　96聯賽成經典

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▲成美文化園執行長章嘉和(右一)。（圖／96自転車提供）

「96自由車聯賽彰化站」在永靖鄉成美文化園展開，這頂新和德文教基金會自2019年就開始和96自転車合作，成為「96自由車聯賽彰化站」的主辦單位之一，副執行長邱慧珊透露，由於永靖鄉是基金會創辦人的家鄉，所以基金會一直致力把永靖鄉結合產業、教育、社福、環境等各方面改造，讓永靖鄉變得更好，其中的目標就是希望透過運動行銷結合觀光，推廣在地發展，也因此跟96聯賽搭上線。邱慧珊強調，除了主辦比賽之外，基金會還會在比賽期間號召鄉親總動員，「像是啦啦隊大概就20組、超過600位鄉親，從早上五點多開始沿途都在幫我們的車手加油，就像田中馬一樣，我們會號召很多在地的鄉親來幫忙加油，也讓大家有個凝聚的感覺。」同時也會結合城鎮的店家，推出優惠活動，讓所有來參與比賽的車手、親友，能在比賽結束後留在永靖鄉走走，更認識永靖這個美麗的鄉鎮，頂新和德文教基金會期待未來能與96自転車永續合作，讓「96自由車聯賽彰化站」成為一年一度的「永靖嘉年華」。為了推廣鄉鎮行銷，頂新和德文教基金也邀請旗下職棒球隊味全龍的人氣啦啦隊成員，「小龍女」的李多慧到永靖鄉騎自行車，同時拍攝宣傳影片成美文化園執行長章嘉和則點出，借鑑田中馬拉松，發現舉辦體育賽事能吸引更多人到地方消費、觀光，所以當時就決定與集團中的協力單位96自転車合力舉辦比賽，希望仿造田中馬，吸引更多年輕族群認識彰化永靖鄉。透過這四年多來的合作，章嘉和透露永靖鄉的熱度確實有顯著提升章嘉和指出，永靖鄉對於植被的「嫁接技術」發展非常成熟，也是地方的最大特色，期盼除了比賽之外，也能透過這樣的特色吸引更多青年回流，提供資源與技術輔導，他強調，