山陀兒颱風來襲！太魯閣晶英重開幕延後　全台各縣市景點異動一覽

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▲玉山國家公園生目前已禁止入園，圖為玉山主峰。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲每年秋冬都有賞楓潮的奧萬大森林遊樂園區，目前因應颱風來襲而休園。（圖/林業署提供）

▲台南著名地標安平古堡也將暫停。（圖／翻攝自安平古堡臉書粉專）

▲墾丁地區白砂、南灣等地也因颱風來襲而封閉，圖為之前摩羯颱風影響之現場實況。（圖／墾丁南灣即時影像）

▲嘉明湖國家步道等處目前也封閉。（圖／翻攝台灣山林悠遊網）

山陀兒颱風強度已經來到「中颱上限」，根據中央氣象署公布，颱風暴風圈昨（30）日接觸恆春半島，恐將於今（1）日往北轉向，明（2）日上午有機會登陸「高雄至屏東一帶」。全台各縣市景點也都有暫時休園或封閉，原本4月3日受震災影響而暫停營業的太魯閣晶英預計今日重開幕，目前也延至10月13日。而全台各縣市的景點有哪些異動、休園或封閉，《NOWnews今日新聞》一次整理。玉山國家公園生態保護區、雪霸國家公園、太平山國家森林遊樂區：於9月29日起禁止入園。墾丁國家森林遊樂區：9月29日下午5時起至10月2日休園。基隆嶼：已於9月30月起封島。大武崙沙灘和潮境保育區：於9月29日起封閉。滿月圓國家森林遊樂區、內洞國家森林遊樂區：10月1日上午8時起休園。北海岸及觀音山國家風景區：封閉。東眼山國家森林遊樂區、拉拉山國家森林遊樂區：10月1日上午8時起休園。觀霧國家森林遊樂區：10月1日上午8時起休園。大雪山國家森林遊樂區、八仙山國家森林遊樂區、武陵國家森林遊樂區：10月1日起休園。谷關七雄等13條自然步道：暫停開放。合歡山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區：9月30日至10月2日休園。阿里山國家森林遊樂區：9月30日上午8時起預警性休園。眠月線、台灣一葉蘭自然保留區及其他步道：暫停開放。各古蹟景點包含赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、五妃廟、大南門城：於10月1日暫停開放1日。烏山頂泥火山自然保留區：10月1日起暫時休園。茂林國家風景區：區內情人谷、茂林谷以及涼山瀑布步道預警性封閉。雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及轄內各自然步道：於9月29日下午5時起至10月2日休園。藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道：持續暫停開放。情人谷與茂林谷：封閉。墾丁地區白砂、南灣、大灣、船帆石、漁村公園：依據中央氣象局海上颱風警報，沙灘、海域全面關閉。太平山國家森林遊樂區：9月29日下午3時起休園。龜山島：9月30日至10月2日封島。福山植物園：9月30日起至10月2日休園。金瓜寮魚蕨步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、朝陽步道、蘇花古道－大南澳越嶺段及南澳古道：9月29日下午5時起封閉。龍洞灣海洋公園海泳區全園區、龍洞四季灣、福容貝悅飯店海水浴場：9月29日起已封閉至颱風警報解除。蘇澳冷泉園區：，9月30日休園1天。澳花漢本海洋驛站：9月30日至10月2日休園3天。東門大夜市：9月30日暫停營業1天。池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區，以及轄內多條步道（佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等）：於9月29日下午5點起預警性休園，恢復開園日期將根據災害勘查結果公告。富里鄉六十石山：富里鄉六十石山產業道路9月30日中午起1起預警性封閉道路，禁止遊客上山，下午4點起禁止所有人上下山，不開放通行。太魯閣晶英酒店：原訂於10月1日將重新開業，因山陀兒颱風來襲，業者發出公告，考量颱風路徑與此次雨量預測，山林與道路穩定狀況需要一些休息時間，為了維持整體旅遊與住宿品質，飯店決定營運日期延至10月13才啟動。知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段等）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道等）：9月29日下午開始封閉。綠島朝日溫泉、石朗、柴口、大白沙潛水區，及小野柳遊憩區海濱步道：預警性封閉至颱風警報解除。泰平山、鹿野高台起飛場、利吉惡地步道及四格山步道：封閉。台東農場：9月30日起至10月2日因應山陀兒颱風預警性休園。朝日溫泉：預計休園至10月2日。小門鯨魚洞、大菓葉柱狀玄武岩、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、北寮赤嶼摩西分海、望安網垵口、鴛鴦窟、及七美月鯉灣、雙心石滬等濱海步道：封閉。