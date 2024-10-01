自由車／亞錦賽三金黃亭茵奪單站冠軍　笑稱：「可以退休了！」

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「96自由車聯賽彰化站」於彰化成美文化園展開，剛在亞錦賽斬獲三金的黃亭茵，以25分鐘34秒63拿下女子組單站冠軍，她坦言原本以為這一站女子組的報名人數並不算多，強度會比較弱一點，但是實際上場才發現「並沒有」，入選過國手的學妹們都在她後面緊追不捨，讓黃亭茵笑說，「希望她們能夠趕快跟緊腳步，追上我們，好讓我可以退休了。」取得第四次世錦賽資格的她，因為一些考量，選擇忍痛放棄，接下來會全心備戰10月的全國公路錦標賽以及亞錦賽的國手選拔，至於96聯賽今年賽季的最後一站新竹站，黃亭茵則強調，「新竹是收官戰，一定會到！」挑戰組冠軍由46歲的簡浚哲拿下，同時帶走與自己年紀相同的46顆優勝記念品「火龍果」，他透露自己原本是為了減肥接觸自由車，除了成功瘦身30公斤以外也騎出興趣，這幾年都有報名96聯賽比賽，但他透露，原本都是參加競賽組，這次是因為前一站沒有跑好、影響積分，於是彰化站選擇轉戰挑戰組，他透露，「競賽組的競賽氛圍、壓力都比較大，訓練模式也不一樣，挑戰組的壓力相對沒那麼大。」第一次參加挑戰組比賽就奪冠，簡浚哲指出，「競賽的賽季過了可以來騎一些這種挑戰組，放鬆心情、壓力比較沒那麼大，對於訓練上也是一種紓壓，我覺得還不錯，也不會每一次都搞得很緊繃。」目前職業為婚禮攝影師的他，透露比完賽就要馬上趕去工作，至於四大箱46顆的火龍果該如何處置？他笑說，「等朋友騎回來再分給大家吃！」