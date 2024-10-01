10/1颱風假停班課！蝦皮店到店6縣市沒開　全聯、好市多營業時間

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▲若當地政府公告停止上班/上課，配達公告區域以及公告區域出貨之訂單將順延。（圖／翻攝自蝦皮購物）

山陀兒已增強為強烈颱風，並且預計在南台灣、北屏東登陸機會高，全台灣防颱風警戒，不少民眾要趕在颱風肆虐前囤糧食、領包裹，不過今（1）日南台灣以及東部，已有6個縣市宣布停班課，預估明（2）日颱風對台灣影響範圍將更廣，提醒民眾行政院公告停班停課的行政區域，「蝦皮店到店」也將暫停營業，《NOWnews今日新聞》也不斷更新全台全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況。蝦皮官方表示，因受到編號第18號山陀兒颱風影響，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新。● 一般門市與合作門市：停班停課當日暫停營業。● 智取門市：停班停課當日正常營業，門市將依實際狀況評估人員安全與設備狀況彈性調整營業時間或暫停營業。● 店到家宅配：若當地政府公告停止上班/上課，則該地區之配送員暫停配送。若門市暫停營業日為「包裹取件期限最後一日」，將提供延長取件期限一天（至恢復營業日當日），實際取貨期限請依簡訊通知為主。10月1日全台賣場照常營運，提醒民眾做好防颱準備，注意行車安全。全聯今（1）日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。今（1）日全台門市正常營業。目前各店維持正常營業。今（1）日IKEA高雄店、嘉義城市店是否正常營業請留意官方FB粉絲團公告。