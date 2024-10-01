Fed鮑爾暗示年內再降息！重申激進「非常態」　美股道瓊微漲17點

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美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）當地時間週一暗示，聯準會今年或將進一步降息，但重申沒有任何預設路線，激進降息並非常態。鮑爾的話令市場對未來降息空間的憧憬降溫，美股於第3季最後一個交易日的跌幅一度擴大，但主要指數經過尾盤震盪後大多仍收漲，其中道指、標指皆創下新高。綜合《CNBC》等外媒報導，鮑爾表示，美國經濟狀況良好，他對於達成2%通膨率的目標保持樂觀，如果經濟發展一如預期，今年不排除還會降息，但沒有所謂的預設路徑，強調聯準會「並不是一個急於快速降息的委員會」，暗示降息2碼不應被解讀為當局未來也會同樣激進。儘管鮑爾的一席話，一度使美股跌幅擴大，但最後跌幅大多被抹去。9月30日收盤，美股道瓊指數上漲17.15點，或0.04%，收42330.15點；那斯達克指數上漲69.58點，或0.38%，收18189.17點；標普500指數上漲24.31點，或0.42%，收5762.48點；費城半導體指數下跌44.17點，或0.85%，收5173.06點。Bowersock Capital Partners首席執行長希爾（Emily Bowersock Hill）認為：「牛市已經度過了今年歷史上最疲軟的一個季度。由於盈利保持強勁、利率走低且消費者仍在消費，牛市至少可能持續到年底。」不過，雖然投資人普遍對今年的最後階段持樂觀態度，但報導提到，10月對市場來說是一個麻煩的月份，是衆所周知的「極度動蕩時期」，過往華爾街一些最顯著的下跌都發生在這個月。接下來，市場將目光放在週五將發布的最新就業報告，以深入了解美國經濟的健康狀況。