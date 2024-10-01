10/1颱風假別看錯了！山陀兒轉強颱逼近　6縣市、1間大學停班停課

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▲嘉義市今（1）日是正常上班上課，只有嘉義縣才是停班停課，民眾不要搞錯囉！（圖/嘉義市政府提供）

▲山陀兒颱風來勢洶洶，明天10/2全台受到影響，風雨變強變大，全台都可能達到放颱風假標準。（圖／記者葉政勳攝）

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

強烈颱風山陀兒來襲，6縣市、1間大學放颱風假！中央氣象署今（1）日凌晨2時30分持續發布海上陸上颱風警報，山陀兒正式升格為「強烈颱風」，最先受到衝擊的花東地區以及南部地區今天多個縣市都放颱風假，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，隨著山陀兒颱風逐步逼近，。值得注意的是，，不要跑錯也不要以為自己有放假而沒去上班哦！目前山陀兒颱風已經增強為強烈颱風，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，，一路影響到週四颱風逐漸遠離，至於山陀兒颱風風雨影響，氣象署則表示，明（2）日颱風將登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，氣象署提到，