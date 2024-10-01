10/1颱風假別看錯了！山陀兒轉強颱逼近　6縣市、1間大學停班停課

強烈颱風山陀兒來襲，6縣市、1間大學放颱風假！中央氣象署今（1）日凌晨2時30分持續發布海上陸上颱風警報，山陀兒正式升格為「強烈颱風」，最先受到衝擊的花東地區以及南部地區今天多個縣市都放颱風假，《NOWnews》特別整理10月1日停班停課縣市、大學以及山陀兒颱風明後天是否放假相關資訊，提醒民眾隨時注意天氣狀況。
🟡颱風假放假標準
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米及平地350毫米，或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
山陀兒強颱來襲！南部、東部6縣市10/1日停班停課
隨著山陀兒颱風逐步逼近，第一波首當其衝的花東地區、南部地區率先在今天宣布放颱風假，包括「台南市」、「高雄市」、「屏東縣」、「嘉義縣」、「台東縣」以及「花蓮縣」；另外宜蘭縣的「佛光大學」也宣布今天停班停課。值得注意的是，嘉義縣市颱風假不同調，因此住在嘉義的民眾要記得看清楚，不要跑錯也不要以為自己有放假而沒去上班哦！
山陀兒颱風颱風假機率！10/2全台都可能停班停課
目前山陀兒颱風已經增強為強烈颱風，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，預計在明（2）日下半天會在南部登陸，但是哪個縣市還不是很確定，還需要密切的觀察，從今天晚上開始，除了花東、南部降雨明顯增加外，明天颱風登陸之後，北部的降雨也會開始增加，一路影響到週四颱風逐漸遠離，而明（2）日將可能全台都有達到放颱風假的標準，實際還需等到各縣市政府晚間自行宣布。
至於山陀兒颱風風雨影響，氣象署則表示今天白天，颱風更往西走，花東持續豪雨，台南以南的降雨開始增多，下半天颱風開始北轉後，北台灣的降雨也將增多，明（2）日颱風將登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大。
氣象署提到，颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨；大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。
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根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米及平地350毫米，或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
山陀兒強颱來襲！南部、東部6縣市10/1日停班停課
隨著山陀兒颱風逐步逼近，第一波首當其衝的花東地區、南部地區率先在今天宣布放颱風假，包括「台南市」、「高雄市」、「屏東縣」、「嘉義縣」、「台東縣」以及「花蓮縣」；另外宜蘭縣的「佛光大學」也宣布今天停班停課。值得注意的是，嘉義縣市颱風假不同調，因此住在嘉義的民眾要記得看清楚，不要跑錯也不要以為自己有放假而沒去上班哦！
山陀兒颱風颱風假機率！10/2全台都可能停班停課
目前山陀兒颱風已經增強為強烈颱風，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，預計在明（2）日下半天會在南部登陸，但是哪個縣市還不是很確定，還需要密切的觀察，從今天晚上開始，除了花東、南部降雨明顯增加外，明天颱風登陸之後，北部的降雨也會開始增加，一路影響到週四颱風逐漸遠離，而明（2）日將可能全台都有達到放颱風假的標準，實際還需等到各縣市政府晚間自行宣布。
至於山陀兒颱風風雨影響，氣象署則表示今天白天，颱風更往西走，花東持續豪雨，台南以南的降雨開始增多，下半天颱風開始北轉後，北台灣的降雨也將增多，明（2）日颱風將登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大。
氣象署提到，颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨；大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。