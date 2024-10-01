山陀兒升格強颱！英媒追蹤緊盯：將襲擊台灣人口稠密的西岸

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon）已升格為強烈颱風，根據交通部中央氣象署最新資訊，山陀兒正以每小時6公里速度，持續向西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺。由於山陀兒在撲台之前，已先侵襲菲律賓北方的巴丹群島，導致當地災情頻傳，多地斷電、淹水，因此不少外媒都關心它接下來將給台灣帶來何種災情。
英國《獨立報》以持續更新的報導型態，追蹤山陀兒最新動向，稱山陀兒已襲擊了菲律賓最北端的島嶼，數百名居民被迫疏散，學校和渡輪也關閉，該地區出現「極具破壞性」的降雨。接下來，山陀兒預計將穿越台灣人口稠密的西海岸，包括主要港口城市高雄，帶來強風豪雨。
報導並引述台灣氣象預報員所說，指出山陀兒對台灣西南部的威脅，認為如此強大的颱風，直接襲擊台灣西部平原算是罕見狀況，因為台灣雖然經常遭受颱風襲擊，但它們大多會在多山、人口稀少的東部海岸登陸。事實上，隨著山陀兒靠近，台灣東部地區已開始受到影響，強降雨導致土石流、隧道交通中斷。
報導表示，隨著山陀兒逼近，高雄山區已有500多人疏散，當地政府向部分地區發布山崩警告，敦促民眾撤離，高雄市長陳其邁視察了防洪系統和防災相關設施。除了停班停課以外，也分發大量沙袋，協助居民做好防颱準備。
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報導並引述台灣氣象預報員所說，指出山陀兒對台灣西南部的威脅，認為如此強大的颱風，直接襲擊台灣西部平原算是罕見狀況，因為台灣雖然經常遭受颱風襲擊，但它們大多會在多山、人口稀少的東部海岸登陸。事實上，隨著山陀兒靠近，台灣東部地區已開始受到影響，強降雨導致土石流、隧道交通中斷。
報導表示，隨著山陀兒逼近，高雄山區已有500多人疏散，當地政府向部分地區發布山崩警告，敦促民眾撤離，高雄市長陳其邁視察了防洪系統和防災相關設施。除了停班停課以外，也分發大量沙袋，協助居民做好防颱準備。
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