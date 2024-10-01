山陀兒颱風停班停課！高雄SOGO停業一天　全台百貨、影城營業異動

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▲美麗華商場正常營運；摩天輪、旋轉木馬進行防颱措施10/1暫停營運。（示意圖／台灣房屋提供）

▲威秀影城今日起預防性關閉影城線上售票場次，包括10/1、10/2南部及10/2雙北、桃園據點。（圖／威秀影城提供）

山陀兒颱風來勢洶洶，有機會在南台灣、北屏東登陸，恐成為數十年來登陸南台灣最強的颱風！今（1）日已有6縣市宣布停班停課，各大百貨業者、影城也陸續發佈營業異動的公告，提醒民眾颱風假待在家做好防颱準備，包括《NOWnews》整理全台百貨、電影院營業調整懶人包。由於山陀兒颱風來襲，高雄市已宣布明天停班課。遠東SOGO為關心顧客、專櫃夥伴及全體同仁安全。尚未公布尚未宣布：尚未公布：尚未宣布：高雄大遠百尚未宣布；其他分店正常營業：尚未宣布Global Mall北部六店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19今日（10/1）正常營業正常營業正常營業正常營業正常營業正常營業正常營業正常營業商場正常營運；摩天輪、旋轉木馬進行防颱措施10/1暫停營運尚未公告10/1營業時間調整今日起預防性關閉影城線上售票場次：10/1(二) 花蓮縣、台南市、高雄市威秀影城場次；10/2(三) 全台威秀影城場次；10/3(四) 全台威秀影城場次：10/1(二)台南、高雄義大、高雄SKM Park、屏東據點暫停營業；雙北及桃園八德據點正常營業。因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/1、10/2南部（台南/高雄/屏東）及10/2雙北、桃園據點之網路訂票服務。：未公佈營業時間調整未公佈營業時間調整