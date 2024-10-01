山陀兒颱風停班停課！高雄SOGO停業一天　全台百貨、影城營業異動

山陀兒颱風來勢洶洶，有機會在南台灣、北屏東登陸，恐成為數十年來登陸南台灣最強的颱風！今（1）日已有6縣市宣布停班停課，各大百貨業者、影城也陸續發佈營業異動的公告，提醒民眾颱風假待在家做好防颱準備，包括SOGO高雄店提早宣布今（1）日暫停營業一天，《NOWnews》整理全台百貨、電影院營業調整懶人包。
【今日營業時間異動】
🟡遠東SOGO：由於山陀兒颱風來襲，高雄市已宣布明天停班課。遠東SOGO為關心顧客、專櫃夥伴及全體同仁安全。今（1）日高雄店暫停營業一天，其他各店正常營業。
🟡新光三越：尚未公布
🟡統一夢時代： 尚未宣布
🟡漢神巨蛋、漢神百貨：尚未公布
🟡新光SKMPARK：尚未宣布
🟡遠東百貨：高雄大遠百尚未宣布；其他分店正常營業
🟡大立百貨：尚未宣布
🟡Global Mall：Global Mall南部兩店-新左營車站、屏東市，尚未公布。
Global Mall北部六店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19今日（10/1）正常營業
🟡台北101：正常營業
🟡京站：正常營業
🟡微風百貨：正常營業
🟡宏匯廣場：正常營業
🟡新店裕隆城：正常營業
🟡大葉高島屋：正常營業
🟡NOKE忠泰樂生活：正常營業
🟡美麗華：商場正常營運；摩天輪、旋轉木馬進行防颱措施10/1暫停營運
【電影院營業異動】
📍威秀影城：尚未公告10/1營業時間調整
今日起預防性關閉影城線上售票場次：10/1(二) 花蓮縣、台南市、高雄市威秀影城場次；10/2(三) 全台威秀影城場次；10/3(四) 全台威秀影城場次
📍國賓影城：10/1(二)台南、高雄義大、高雄SKM Park、屏東據點暫停營業；雙北及桃園八德據點正常營業。
因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/1、10/2南部（台南/高雄/屏東）及10/2雙北、桃園據點之網路訂票服務。
📍新光影城：未公佈營業時間調整
📍誠品電影院：未公佈營業時間調整
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🟡遠東SOGO：由於山陀兒颱風來襲，高雄市已宣布明天停班課。遠東SOGO為關心顧客、專櫃夥伴及全體同仁安全。今（1）日高雄店暫停營業一天，其他各店正常營業。
🟡新光三越：尚未公布
🟡統一夢時代： 尚未宣布
🟡漢神巨蛋、漢神百貨：尚未公布
🟡新光SKMPARK：尚未宣布
🟡遠東百貨：高雄大遠百尚未宣布；其他分店正常營業
🟡大立百貨：尚未宣布
🟡Global Mall：Global Mall南部兩店-新左營車站、屏東市，尚未公布。
Global Mall北部六店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19今日（10/1）正常營業
🟡台北101：正常營業
🟡京站：正常營業
🟡微風百貨：正常營業
🟡宏匯廣場：正常營業
🟡新店裕隆城：正常營業
🟡大葉高島屋：正常營業
🟡NOKE忠泰樂生活：正常營業
🟡美麗華：商場正常營運；摩天輪、旋轉木馬進行防颱措施10/1暫停營運
【電影院營業異動】
📍威秀影城：尚未公告10/1營業時間調整
今日起預防性關閉影城線上售票場次：10/1(二) 花蓮縣、台南市、高雄市威秀影城場次；10/2(三) 全台威秀影城場次；10/3(四) 全台威秀影城場次
📍國賓影城：10/1(二)台南、高雄義大、高雄SKM Park、屏東據點暫停營業；雙北及桃園八德據點正常營業。
因應山陀兒颱風可能的影響，預防性關閉10/1、10/2南部（台南/高雄/屏東）及10/2雙北、桃園據點之網路訂票服務。
📍新光影城：未公佈營業時間調整
📍誠品電影院：未公佈營業時間調整
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