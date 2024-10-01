山陀兒變肥大強颱！90度轉彎撞進台灣　最新路徑、風雨時程一次看

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▲山陀兒颱風準備要90度轉彎直撲台灣，目前已經升格為「強烈颱風」，暴風圈也稍微擴大，民眾防颱作業一定要做好！（圖/中央氣象署）

▲目前山陀兒已經開始準備轉向，進入重點關鍵期，預估將會以最強的狀態，在明（2）日午間時刻。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲山陀兒颱風的「風雨時程」，今天高屏、恆春半島、花東風雨劇烈，明天竹苗以北風強雨驟。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

山陀兒颱風來勢洶洶！中央氣象署今（1）日凌晨兩點持續發布海上陸上颱風警報，，民眾防颱作業一定要趕快做好準備！《NOWnews》也特別整理目前山陀兒颱風最新動態，讓民眾即時掌握颱風消息。中央氣象署表示，，目前以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東移動，，對恆春半島、台東、屏東、高雄及台南構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」表示，，而登陸位置也有可能在台南，南部地區都要嚴加的防範。「台灣颱風論壇天氣特急」提到，氣象署技正林秉煜稍早也預報，台南、高雄、嘉義、屏東都有可能是山陀兒登陸的地點，這4縣市要留意12級以上的強陣風；，民眾防颱準備一定要做好！