山陀兒變肥大強颱！90度轉彎撞進台灣　最新路徑、風雨時程一次看

山陀兒颱風來勢洶洶！中央氣象署今（1）日凌晨兩點持續發布海上陸上颱風警報，確定第18號颱風「山陀兒」正式升格為「強烈颱風」，目前正在往西北轉北北東緩慢移動，即將呈現90度大轉彎，7級暴風圈從200公里擴大到220公里，預計明（2）日從南台灣直接登陸，民眾防颱作業一定要趕快做好準備！《NOWnews》也特別整理目前山陀兒颱風最新動態，讓民眾即時掌握颱風消息。
🟡山陀兒颱風現在在哪裡？強度結構一次看
中央氣象署表示，山陀兒颱風1日6時的中心位置在北緯20.7度、東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南方約180公里之處，目前以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東移動，由於在今天凌晨2時正式升格為強烈颱風，山陀兒現在的七級風平均暴風半徑已經稍微擴大，從昨天的200公里變成220公里。
目前山陀兒的暴風圈已經接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對恆春半島、台東、屏東、高雄及台南構成威脅，其近中心最大風速達到每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上。
🟡山陀兒颱風最新路徑、風雨時程一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」表示，目前山陀兒已經開始準備轉向，進入重點關鍵期，預估將會以最強的狀態，在明（2）日午間時刻，在高屏地區登陸，而登陸位置也有可能在台南，南部地區都要嚴加的防範。
「台灣颱風論壇天氣特急」提到，高屏地區從今（1）日中午起就會開始增強，越晚風雨越強勁；台南地區則需要等到夜晚颱風環流進一步北上，才會增強；南部地區週三（2日）全天狂風暴雨，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻；至於北部的風雨，要等到颱風登陸後，週四（3日）凌晨逐漸翻越中央山脈後，加上東北季風南下，風雨才會顯著增強。
氣象署技正林秉煜稍早也預報，台南、高雄、嘉義、屏東都有可能是山陀兒登陸的地點，這4縣市要留意12級以上的強陣風；今晚起除了花東，南部降雨也將明顯增加，明天颱風中心在西南部登陸後，將一路穿越中央山脈，來到東部近海，屆時南部、東半部地區降雨持續，北部降雨增加，直到周四颱風逐漸遠離，南部降雨緩和，但北部還是會有局部大雨或豪雨，民眾防颱準備一定要做好！
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中央氣象署表示，山陀兒颱風1日6時的中心位置在北緯20.7度、東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南方約180公里之處，目前以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東移動，由於在今天凌晨2時正式升格為強烈颱風，山陀兒現在的七級風平均暴風半徑已經稍微擴大，從昨天的200公里變成220公里。
目前山陀兒的暴風圈已經接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對恆春半島、台東、屏東、高雄及台南構成威脅，其近中心最大風速達到每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上。
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氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」表示，目前山陀兒已經開始準備轉向，進入重點關鍵期，預估將會以最強的狀態，在明（2）日午間時刻，在高屏地區登陸，而登陸位置也有可能在台南，南部地區都要嚴加的防範。
「台灣颱風論壇天氣特急」提到，高屏地區從今（1）日中午起就會開始增強，越晚風雨越強勁；台南地區則需要等到夜晚颱風環流進一步北上，才會增強；南部地區週三（2日）全天狂風暴雨，尤其登陸前6小時到登陸後6小時之間，是風雨最猛烈時刻；至於北部的風雨，要等到颱風登陸後，週四（3日）凌晨逐漸翻越中央山脈後，加上東北季風南下，風雨才會顯著增強。
氣象署技正林秉煜稍早也預報，台南、高雄、嘉義、屏東都有可能是山陀兒登陸的地點，這4縣市要留意12級以上的強陣風；今晚起除了花東，南部降雨也將明顯增加，明天颱風中心在西南部登陸後，將一路穿越中央山脈，來到東部近海，屆時南部、東半部地區降雨持續，北部降雨增加，直到周四颱風逐漸遠離，南部降雨緩和，但北部還是會有局部大雨或豪雨，民眾防颱準備一定要做好！