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《紐時》也關注山陀兒！開地圖實時追蹤：若在大西洋恐是4級颶風

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲「山陀兒」（Krathon）升格強颱，外媒《紐約時報》實時關注並繪製地圖。（圖／翻攝自紐約時報）
▲「山陀兒」（Krathon）升格強颱，外媒《紐約時報》實時關注並繪製地圖。（圖／翻攝自紐約時報）
今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon）升格強颱，正以每小時6公里速度，持續向西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺。外媒《紐約時報》實時關注，追蹤這個可能帶來強降雨並導致災害的颱風。

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《紐約時報》聲稱，根據聯合颱風預警中心（the Joint Typhoon Warning Center）所說，山陀兒已在台灣時間週二凌晨增強為「超級颱風」（super typhoon），持續風速為每小時150英里，如果發生在大西洋，這將使其成為4級颶風（Category 4 hurricane）。

《紐時》指出，基本上全年都可能有颱風生成，但它們大多數會發生在7月初到12月中旬，並襲擊菲律賓、日本、台灣、朝鮮半島、中國和越南，帶來破壞性的強風暴雨。

《紐時》也提到，不只是上述這些國家，颱風也會有襲擊美國領土的時候，並給關島等地造成數十億美元的損失。比如去年5月，關島遭受了就強颱「瑪娃」（ Typhoon Mawar）的侵襲，一度進入緊急狀態。

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