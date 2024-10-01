吳慷仁才簽約壹心娛樂　今火速轉發「我愛你中國」！陸網竟不買單

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▲吳慷仁轉發「我愛你中國」的《人民日報》貼文，寫下「祝福錦繡中華」幾個大字。（圖／吳慷仁微博）

▲吳慷仁微博留言區罵聲一片。（圖／吳慷仁微博）





男星吳慷仁昨（30）日正式宣布與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約的消息，更對粉絲喊話：「接下來的日子，我不再是一個人」。加入壹心娛樂後，吳慷仁微博也很快有了動靜，今日凌晨1點12分就轉發中共官媒《人民日報》祝福中國十一國慶日「我愛你中國」的貼文，火速表態，讓不少台灣粉絲看了傻眼；但吳慷仁轉發後僅寫到「祝福錦繡中華」，缺乏愛祖國的關鍵字，也被陸網狠嗆：「繡紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊」。吳慷仁簽約壹心娛樂，正式宣告進軍中國市場，目前人在上海拍戲的他，今日凌晨也順應趨勢轉發《人民日報》「我愛你中國」的貼文，祝福中國十一國慶快樂。只見吳慷仁轉發後貼文僅寫下「祝福錦繡中華」幾個大字，對比其他藝人高歌祖國的模樣，顯然少了幾個「關鍵字」，因此中國網友看了也不買單，紛紛留言：「繡的不好，打回去重繡，這種語言的藝術只能騙小孩，祖國兩個字不燙嘴，人不能既要又要」、「繡紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊」。還有網友怒嗆吳慷仁：「又想賺錢又不想跪下，真當我們內娛差你這個金馬影帝嗎」、「壹心沒給你準確的文案我幫你抄一下其他明星的！祖國兩個字不燙嘴，其次​​，麻煩在fb上也聲明下『堅持一個中國原則，台灣是中國台灣！』不然怎麼繡國旗我們都不買帳謝謝」。不過也有中國粉絲力挺吳慷仁，溫情喊話：「好演員不要被政治耽誤了喲，希望你可以和大陸人民一起同心同德一起進步加油」。吳慷仁簽約壹心娛樂後，昨日在臉書寫下長文，抒發心聲，他表示自己入行這16年間，除了前面5、6年有師母照顧，後面都是一個人埋頭苦幹，還沒沒無聞的他只能四處奔波試戲，爭取演出機會，直到努力多年才被觀眾看見。吳慷仁說自己一直在嘗試脫離舒適圈，「演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色；也許獲得過一些掌聲，但從不覺得那是我演員路上最後的答案，我始終相信演員是一條自我修行的道路，還有更多可能值得我去探索與嘗試」。最終，吳慷仁認真表態：「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路，我想…我還是那一個…跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上。」